Edebiyat ve mimariyi buluşturan iki etkinlik

Ekim ayının son haftası hem edebiyat hem de mimari meraklıları için oldukça yoğun geçeceğe benziyor. Biri Yem Yayın, diğeri ise Salt Galata tarafından düzenlenen iki etkinlik okurlarla buluşmaya hazırlanıyor.

Yem Yayın ve Açık Radyo işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan Edebiyatta Mimarlık söyleşisi YEM Yayın’ın yeni kitabı 25 Ekim Salı günü Hikmet Temel Akarsu moderatörlüğünde, mimar ve yazarlarla YEM sahnesinde olacak. Söyleşide Celal Abdi Güzer, Sema Sandalcı ve Yücel Gürsel konuşmacı olarak yer alacak. Ayrıca 25 Ekim’den itibaren her Salı günü 14.00-14.30 saatleri arasında Açık Radyo’da “Edebiyatta Mimarlık” programı, Hikmet Temel Akarsu ve Emre Karacaoğlu sunumuyla ve her hafta katılacak farklı misafirlerle dinleyicilerle buluşacak.

İstanbul Serbest Mimarlar Derneği’nin Kalebodur’un destekleri ile Salt Galata’da düzenlediği “Mimarlık Ve…” buluşmaları ise üçüncü kez 31 Ekim Pazartesi günü “İstanbulSMD ve Kalebodur’la Pazartesi Buluşmaları - Mimarlık ve Edebiyat” başlığı altında gerçekleştiriliyor.



“Mimarlık ve Edebiyat” buluşmasında, polisiye romanlarıyla tanınan Türkiye’nin önemli yazarlarından, Ahmet Ümit’i konuk ediyor. Mimarlık ve edebiyatın kent, mekân ve bellek üzerinden ortak özelliklerinin tartışılacağı panelde, gazeteci ve yayıncı Cem Erciyes ile Ahmet Ümit, edebiyatta mekân kurgularının kentsel mimari ile bağlantısı ve İstanbul’un mekânsal algısının edebiyat alanına katkısını birlikte konuşacak.



Ahmet Ümit’in romanlarında ön plana çıkan sosyolojik analizler ve tarihsel bilgiler aracılığıyla konumlandırdığı kent dili ile mimarlık disiplininden nasıl yararlandığı incelenirken, romanların kurgusunda ve roman karakterleri üzerinden yapılandırdığı, mekânın belirlediği, sınırlı ve özgür alanların edebiyat ile bağlantısı da tartışılacak.

”Mimarlık ve Edebiyat” paneli 31 Ekim Pazartesi günü saat 19:00-20:30 arasında Salt Galata’da ücretsiz izlenebilir.