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    04-12-2017

						
Elena Ferrante'den yeni bir kitap mı geliyor?

						

							
							

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Özellikle Napoli Romanları olarak adlandırılan dörtlemesiyle tanınan Elena Ferrante'nin gerçekte kim olduğu son yılların en büyük edebi gizemlerinden biri olmayı başarmış ve uzun süre konuşulmuştu. İtalyan gazeteci Claudio Gatti, The New York Review of Books için kaleme aldığı yazıda, Elena Ferrante'nin, -Ferrante'nin İtalyalı yayıncısı- Edizioni için uzun yıllar Almanca çevirmenlik yapan Anita Raja olduğu iddiası geçtiğimiz yıl oldukça ses getirmişti.
 
Elena Ferrante'nin okurları, takma ad kullanarak yazan ve gerçek kimliğinin açığa çıkmaması konusunda özen gösteren yazarın bu olaydan sonra yazdıklarını yayımlatmaktan vazgeçmesinden endişe ediyorlardı. Zira Ferrante her fırsatta anonimliğinin yazdıkları açısından vazgeçilmez bir unsur olduğunu belirtiyor ve kimliğinin bilinmemesinin kendisine alan ve yazdıklarına odaklanmak için fırsat sağladığının altını çiziyordu.
 
 
Bununla birlikte Edizioni'nin yöneticisi Sandro Ferri, İtalya'daki bir edebiyat bültenine açıklama yaparak, her ne kadar 2018 yayın programlarında yeni bir Ferrante romanı bulunmasa da, "Kendisinin yazmakta olduğunu biliyorum, fakat şu an için daha fazlasını söyleyemem," dedi.
 
Ferrante'nin yayıncısı ayrıntı vermekten kaçınsa da, yazarın hayranlarını bu haber bile heyecanlandırmaya yetmiş gibi görünüyor. Gelen haberlere göre Ferrante, Napoli Romanları'na dayanan ve HBO'da yayımlanacak olan televizyon dizisinin senaryosu hakkında değil, yeni bir roman üzerinde çalışıyormuş...
 
 
 
 
 
 
Kaynak: The Guardian
 

						

						

						
						
												

							
							

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