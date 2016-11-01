Elena Ferrante'nin çocuk kitabı şimdi İngilizcede

Yakın dönemde gerçek kimliğinin açığa çıktığı iddialarıyla gündeme gelen İtalyan yazar Elena Ferrante bu kez bir çocuk kitabıyla karşımızda. La spiaggia di notte ( Kumsalda Gece) adını taşıyan kitap ilk olarak 2007 yılında İtalya'da yayınlanmıştı. 6-10 yaş arası çocuklara hitap eden kitabın ana kahramanı Ferrante hayranları için de tanıdık bir isim: Ferrante'nin Kayıp Kızın Hikayesi romanında karşımıza çıkan ve hikayenin kahramanı Leda tarafından çalınan oyuncak bebek Celine. Bu hikayedeyse Celine, Mati adlı beş yaşında bir kız çocuğu tarafından kumsalda bırakılıyor ve kumsalda bitmek bilmez bir gece geçiriyor.

La spiaggia di notte biraz "ürkütücü" bir hikaye olmakla beraber Ferrante hayranlarının aşina olduğu türden.





Kaynak: The Guardian