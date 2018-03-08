Elif Batuman’ın romanı Women’s Prize için yarışacak

1996 yılından bu yana, dünyanın her yanında kadın yazarlar tarafından yazılmış İngilizce kurgu metinleri değerlendirmeye alan Women’s Prize, bu seneki ödüller için uzun listesini 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde duyurdu.
Arundhati Roy’un yeni romanı Mutlak Mutluluk Bakanlığı’nın dikkat çektiği listede, New York’ta yaşayan gazeteci ve yazar Elif Batuman’ın romanı The Idiot da bulunuyor. Batuman, daha önce, yine İngilizce olarak kaleme aldığı The Possessed ile övgü toplamıştı. Özyaşamöyküsünden eleştiriye pek çok farklı türü birleştiren bu kitap 2011 yılında Ecinniler adıyla Doğan Kitap tarafından yayımlanmıştı.
Farklı alanlardan gelen beş kadından, Sarah Sands, Catherine Mayer, Anita Anand, Imogen Stubbs ve Katy Brand’den oluşan jüri, çoktan kendini kanıtlamış yazarların yanı sıra ilk romanını yazan 6 isme de listede yer verdi. Jürinin başkanlığın üstlenen, BBC Radio 4’teki Today adlı programın editörü olan Sarah Sands, “listeye dair ilk anda göze çarpan şeyin, kadın yazarların belli kalıplara sıkıştırılmayı reddetmesi olduğunu” vurguladı. “Sosyal gerçekçi anlatılar, mizah, şiirsel hakikatler, ustaca kurgulanmış olay örgüleri, unutulmaz karakterler...” Bu metinlerde bunlardan pek çoğunu yan yana bulmak mümkün. Sands’in deyişiyle, “kadınların edebiyat dünyasındaki sesi gözardı edilemeyecek kadar gür”.
Uzun listenin tamamı şöyle:
- H(A)PPY / Nicola Barker
- The Idiot / Elif Batuman
- Three Things About Elsie / Joanna Cannon
- Miss Burma / Charmaine Craig
- Manhattan Beach / Jennifer Egan
- The Mermaid and Mrs Hancock / yaz. Imogen Hermes Gowar
- Sight / Jessie Greengrass
- Eleanor Oliphant is Completely Fine / Gail Honeyman
- When I Hit You: Or, A Portrait of the Writer as a Young Wife / Meena Kandasamy
- Elmet / Fiona Mozley
- The Ministry of Utmost Happiness (Mutlak Mutluluk Bakanlığı) / Arundhati Roy
- See What I Have Done / Sarah Schmidt
- A Boy in Winter / Rachel Seiffert
- Home Fire / Kamila Shamsie
- The Trick to Time / Kit de Waal
- Sing, Unburied, Sing / Jesmyn Ward
Kısa listeye kalan adayların 23 Nisan'da açıklanacağı ödülde kazanan ise 6 Haziran'da belli olacak.
(www.womensprizeforfiction.co.uk)
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