Elif Batuman’ın romanı Women’s Prize için yarışacak

1996 yılından bu yana, dünyanın her yanında kadın yazarlar tarafından yazılmış İngilizce kurgu metinleri değerlendirmeye alan Women’s Prize, bu seneki ödüller için uzun listesini 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde duyurdu.



Arundhati Roy’un yeni romanı Mutlak Mutluluk Bakanlığı’nın dikkat çektiği listede, New York’ta yaşayan gazeteci ve yazar Elif Batuman’ın romanı The Idiot da bulunuyor. Batuman, daha önce, yine İngilizce olarak kaleme aldığı The Possessed ile övgü toplamıştı. Özyaşamöyküsünden eleştiriye pek çok farklı türü birleştiren bu kitap 2011 yılında Ecinniler adıyla Doğan Kitap tarafından yayımlanmıştı.



Farklı alanlardan gelen beş kadından, Sarah Sands, Catherine Mayer, Anita Anand, Imogen Stubbs ve Katy Brand’den oluşan jüri, çoktan kendini kanıtlamış yazarların yanı sıra ilk romanını yazan 6 isme de listede yer verdi. Jürinin başkanlığın üstlenen, BBC Radio 4’teki Today adlı programın editörü olan Sarah Sands, “listeye dair ilk anda göze çarpan şeyin, kadın yazarların belli kalıplara sıkıştırılmayı reddetmesi olduğunu” vurguladı. “Sosyal gerçekçi anlatılar, mizah, şiirsel hakikatler, ustaca kurgulanmış olay örgüleri, unutulmaz karakterler...” Bu metinlerde bunlardan pek çoğunu yan yana bulmak mümkün. Sands’in deyişiyle, “kadınların edebiyat dünyasındaki sesi gözardı edilemeyecek kadar gür”.

Uzun listenin tamamı şöyle:





H(A)PPY / Nicola Barker

The Idiot / Elif Batuman

Three Things About Elsie / Joanna Cannon

Miss Burma / Charmaine Craig

Manhattan Beach / Jennifer Egan

The Mermaid and Mrs Hancock / yaz. Imogen Hermes Gowar

Sight / Jessie Greengrass

Eleanor Oliphant is Completely Fine / Gail Honeyman

When I Hit You: Or, A Portrait of the Writer as a Young Wife / Meena Kandasamy

Elmet / Fiona Mozley

The Ministry of Utmost Happiness (Mutlak Mutluluk Bakanlığı) / Arundhati Roy

See What I Have Done / Sarah Schmidt

A Boy in Winter / Rachel Seiffert

Home Fire / Kamila Shamsie

The Trick to Time / Kit de Waal

Sing, Unburied, Sing / Jesmyn Ward

Kısa listeye kalan adayların 23 Nisan'da açıklanacağı ödülde kazanan ise 6 Haziran'da belli olacak.

