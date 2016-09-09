Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
sabitfikir - dergi
Anasayfa
Ana Sayfa


Haber

			

			
			
			

				
Haber

				

					
										

					

						
    09-09-2016

						
En şık kadınlar arasında iki tanıdık isim

						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								
								  
								  
								
							

														
Paylaş
							
							
						

						

							
﻿

Toplam oy: 26

						

						

					

					

					

					
					
					

												
						

																																	
Yazarların öncelikle sözcükleri ile var oldukları ve görüntülerinin eserleri üzerinde bir etkisi olmadığı bir gerçek. Fakat bu durum yazarların görünüşleri konusunda tamamen ilgisiz olduğu manasına gelmez! Öyle ki, Vanity Fair dergisinin bu yılın en şık kadınlarını sıraladığı listede edebiyat dünyasının yakından tanıdığı iki isim bulunuyor: Chimamanda Ngozi Adichie ve Zadie Smith!
 
Okurlar Chimamanda Ngozi Adichie'yi Amerikana romanıyla hatırlayacaktır; Zadie Smith ise başta İnci Gibi Dişler romanıyla olmak üzere Türkiye'de de yakından tanınan bir isim.
 
 
						

						

						
						
												

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
Paylaş
							
							
						

						

							
						

						

											

				

			

			
						
Yorumlar

			

			

				
Yorum Gönder

				

					


  
Yeni yorum gönder


  



 
 




 
 




 
 



 












				
					
				

			

						
			
			
Diğer Haber Yazıları

			
okur eleştirilerini göster »

			

			

			

				

										

					

						
Man Booker kısa listesi açıklandı!

						
İngilizce yazılmış romanlara verilen prestijli Man Booker Ödülü'nün bu yılki adaylarının kısa listesi dün açıklandı. Ödülü kazanan yazar ise 25 Ekim'de duyurulacak. Kısa liste şöyle:
 

Paul Beatty (ABD) The Sellout (Oneworld) 
Deborah Levy (Birleşik Krallık) Hot Milk (Hamish Hamilton) 

						
					

					

					

										

					

						
V for Vendetta'nın yaratıcısı emekli oluyor

						
Watchman ve V for Vendetta'nın yaratıcısı olarak tanıdığımız Alan Moore çizgi roman dünyasından emekli oluyor. İçinde bir milyondan fazla sözcük barındıran son romanı Jerusalem'in basın toplantısında konuşan Moore, emeklilik haberini birinci ağızdan doğruladı ve ardında 250'den fazla çizgi roman sayfası bıraktığını söyledi.

						
					

					

					

										

					

						
Jonathan Safran Foer'den 11 yıl sonra yeni roman

						
2000'li yılların başında adından en çok söz ettiren yazarlarından biri de Jonathan Safran Foer'di kuşkusuz. Kitapları Türkiye'de de Siren Yayınları tarafından basılan Foer ilk büyük çıkışını Her Şey Aydınlandı adlı ilk romanıyla 2002 yılında yapmış ve bu kitap yazara dünya çapında bir ün sağlamıştı.

						
					

					

					

										

					

						
F. Scott Fitzgerald’ın yeni hikâyeleri ortaya çıktı

						
Amerika'nın en çok tanınan yazarlarından F. Scott Fitzgerald'ın daha önce hiçbir yerde yayımlanmayan öyküleri ortaya çıktı. Yazılmalarının üzerinden seksen yıl geçen öyküler, sonunda, bir derleme olarak önümüzdeki yıl okuyucusuyla buluşacak. Derleme, Nisan 2017’de ünlü Amerikan yayın şirketi Scribner’ın sahip olduğu Simon & Schuster adlı yayınevi tarafından yayımlanacak.

						
					

					

					

										
				

			

		

			
                                    
			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
Man Booker kısa listesi açıklandı!

					

				

				
				

					
V for Vendetta'nın yaratıcısı emekli oluyor

					

				

				
				

					
En şık kadınlar arasında iki tanıdık isim

					

				

								
				

					
Jonathan Safran Foer'den 11 yıl sonra yeni roman

					

				

								
				

					
F. Scott Fitzgerald’ın yeni hikâyeleri ortaya çıktı

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
Esin Esen ile söyleşi:

"Sözün ruhu" İstanbul'da!
 
ECE KARAAĞAÇ
 

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Gerçek hayatlarımıza yetmeyen özgürlüğün peşinde

						
						


												
idefix'ten satın al

					

					

					

					
Hayal edin. Bir mutluluk ve özgürlük hayali olsun ama bu. Bireysel, hatta bencilce isteklerinizi de kapsasın, tüm dünyayı ve insanlığı da içine alsın. Geleceğe dikin gözünüzü, tüm tarihi, geçmişi, mitleri, efsaneleri, masalları da koyun çantanıza. Sıkıcı olmayı unutun ama, eğlenceli, alaycı, neşeli, uçucu bir hayal dünyası kurun...

					
				

			

			
			

				 
				
				
FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
En Çok Okunanlar

																

						1 - Daha çok kitap okuyabilmeniz için beş öneri
						
					
					
				

																

						2 - 15. Filmekimi'nde edebiyat uyarlamaları
						
					
					
				

																

						3 - Man Booker kısa listesi açıklandı!
						
					
					
				

																

						4 - V for Vendetta'nın yaratıcısı emekli oluyor
						
					
					
				

																

						5 - Jonathan Safran Foer'den 11 yıl sonra yeni roman
						
					
					
				

							




            
		

		

	
	                             

	                              



	

			 

	


		
	    
	
	      kitap | hesapkitap