En şık kadınlar arasında iki tanıdık isim

Yazarların öncelikle sözcükleri ile var oldukları ve görüntülerinin eserleri üzerinde bir etkisi olmadığı bir gerçek. Fakat bu durum yazarların görünüşleri konusunda tamamen ilgisiz olduğu manasına gelmez! Öyle ki, Vanity Fair dergisinin bu yılın en şık kadınlarını sıraladığı listede edebiyat dünyasının yakından tanıdığı iki isim bulunuyor: Chimamanda Ngozi Adichie ve Zadie Smith!

Okurlar Chimamanda Ngozi Adichie'yi Amerikana romanıyla hatırlayacaktır; Zadie Smith ise başta İnci Gibi Dişler romanıyla olmak üzere Türkiye'de de yakından tanınan bir isim.