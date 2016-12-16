Geçtiğimiz aylarda haberini vermiştik; beyazcamın edebiyat uyarlamalarına bol bol göz kırptığı ve edebiyat okurlarının kimi dizilerde kitaplardan aldıkları hazza yakın bir haz yakaladığı şu günlerde bünyesinde Pulbiber ve 221B gibi dergileri barındıran Mylos Yayın Grubu'nun, konsept dergiciliğe gösterilen ilgiyi bir dizi dergisiyle zenginleştirmek amacıyla yola çıktığını ve yeni dizi kültür dergisi Episode için kolları sıvadığını... Öncelikle web sitesini aktif hale getiren Episode'un Aralık 2016-Ocak 2017 tarihli ilk sayısı da yayımlandı.



"Episode" ve "EpisodeYerli" olarak ön ve arka yüzünde çift kapaklı hazırlanan dergi, 70 sayfadan fazla yabancı ve 40 sayfadan fazla yerli dizi içeriğiyle iki aylık sürelerle çıkacak.



Episode derginin “Bize Dizi İzlemeyi Sevdiren Unutulmaz Karakterler” başlıklı ilk sayı dosyası, 10 sayfada, dizi tarihine ve hafızalara kazınmış en önemli karakterleri bir araya getiriyor.

Ayrıntılı bilgi için: episodedergi.com