Erol Güngör’ün Kitapları Yeni Baskı Yapıyor

Merhum Prof. Dr. Erol Güngör’ün doğumunun 80’inci yılı münasebetiyle anma toplantısı düzenleniyor. Anmada Güngör’ün yeniden yayınlanan kitapları takdim edilecek.
Erol Güngör’ün kadim dostları Doğan Cüceloğlu ve Mehmet Genç’in merhumu anlatacakları programda Prof. Dr. Numan Kurtulmuş da bir konuşma gerçekleştirecek.
Bir yıldır yeni baskıları yapılmayan kitaplar, heyecanla bekleniyordu. Program için açıklama yapan Prof. Dr. Şeyma Güngör, titiz bir çalışmayla Erol Güngör’ün İslam Tasavvufunun Temel Meseleleri kitabına sözlük çalışması eklendiğini belirtti.
Kitaplar merhumun ailesinin yeni kurduğu Yer-Su Yayınevi’nden yayınlandı. Yayıncılık dünyasına yeni katılan Yer-Su Yayınevi’nin kitap sektörüne yeni bir soluk getirmesi bekleniyor. Basın mensuplarının davetli olduğu program Marmara Üniversitesi Sultanahmet Rektörlük binasında 26 Kasım 2018 Pazartesi saat 17.30’da gerçekleşecek.
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