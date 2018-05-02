Eşitsizliğin kitap fiyatlarına yansıması

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin hemen her alanda olduğu gibi edebiyat dünyasında da var olduğunu ifade etmek için bir araştırmaya gerek yoktu belki ama, New York’taki Queens College’da yakın zamanda gerçekleştirilen bir araştırma eşitsizliğin veçhelerinden birini rakamlarla ortaya koydu.





Sosyolog Dana Beth Weinberg ve matematikçi Adam Kapelner’in yürüttüğü araştırmada, Kuzey Amerika’daki kitap satışları baz alınarak, 2002-2012 yıllarında basılan 2 milyondan fazla kitabın fiyatları değerlendirildi. Araştırmanın neticesinde, ana akım yayınevlerinde basılan kitaplar söz konusu olduğunda, kadın yazarların kitaplarının erkek yazarlara oranla %45 daha düşük fiyatla satışa çıkarıldığı bulgusuna varıldı. Guardian’da yayımlanan habere göre, bulguları etkileyebilecek diğer parametreler de göz önünde alındığında (örneğin fiyatı düşük olan bazı türlerde kadın yazarların sayısının belirgin bir biçimde fazla olması) ve olası tüm diğer faktörler eşitlenmeye çalışıldığında bile erkek yazarların kitap fiyatları %9 daha yüksek çıkıyor.





Araştırmayı yürütenlerden Weinberg, Guardian’a konuşarak, farklı türlerdeki yapıtlarda bu sayılarda oynamalar olabildiğini ancak ortalamada böyle yüksek bir farkın ortaya çıkmasının çarpıcı olduğunu dile getirdi.





Bu konuda daha sağlıklı bir yorum yapmak adına bu türden araştırmaların çoğalması ve farklı coğrafyalara yayılması gerektiği aşikar. Yine de, sırf bu verilerin bile bize söylediği çok şey var!