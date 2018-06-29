Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
sabitfikir - dergi
Anasayfa
Ana Sayfa


Haber

			

			
			
			

				
Haber

				

					
										

					

						
    29-06-2018

						
Fatih Akın'dan Stephen King uyarlaması!

						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								
								  
								  
								
							

														
Paylaş
							
							
						

						

							
﻿

Toplam oy: 7

						

						

					

					

					

					
					
					

												
						

																																	
Duvara Karşı, Yaşamın Kıyısında gibi filmleriyle tanıdığımız Almanya doğumlu yönetmen Fatih Akın son olarak Paramparça adlı filmiyle Altın Küreler'de Yabancı Dilde En İyi Film ödülüne layık görülmüş ve Cannes'da filmin başrol oyuncusu Diane Kruger'a En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandırmıştı.
 
Altın Küreler'deki başarının Hollywood üzerinde büyük tesiri olmuş gibi gözüküyor. Zira Akın bu kez belki de en büyük bütçeli projelerinden biri için kolları sıvamış durumda. Bugün ajanslara düşen habere göre, Hollywood'un en büyük yapım şirketlerinden Universal, Stephen King'in artık klasikleşmiş romanı Tepki'nin (Firestarter) sinema uyarlamasında yönetmen koltuğunu Fatih Akın'a teslim edecek.
 
Stephen King'in en bilinen metinlerinden Tepki, psikokinetik yetilere sahip genç bir kadının gizli servis yetkililerince kaçırılması ve özel yeteneklerinin bir silah olarak kullanılmak istenmesi üzerine kurulu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaynak: Variety
 
 
						

						

						
						
												

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
Paylaş
							
							
						

						

							
						

						

											

				

			

			
						
Yorumlar

			

			

				
Yorum Gönder

				

					


  
Yeni yorum gönder


  



 
 




 
 




 
 



 












				
					
				

			

						
			
			
Diğer Haber Yazıları

			
okur eleştirilerini göster »

			

			

			

				

										

					

						
Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri

						
Dile kolay, Varlık Dergisi bu yıl tam 85. yaşını kutluyor! 1933 yılında Yaşar Nabi Nayır'ın çıkardığı "Varlık - Sanat ve Fikir Mecmuası"yla yayın yaşamına başlayan dergi, Cumhuriyet yıllarından bu yana ülkemizin edebiyat serüveninin en önemli tanıklarından biri oldu.

						
					

					

					

										

					

						
Oscar Ödülleri'ni veren Akademi'den J.K. Rowling'e davet

						
Sinema dünyasının en popüler ödüllerini takdim eden ve kısaca "Akademi" olarak anılan Los Angeles merkezli Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, her yıl çeşitli oyuncu, yönetmen ve senaristlere davette bulunarak kadrosunu genişletiyor. Son yıllarda, beyaz erkeklerin ağırlığı nedeniyle yoğun eleştirilere maruz kalan topluluk, iki yıldır yeni katılımcılara bir hayli önem veriyor.

						
					

					

					

										

					

						
Orwell Ödülü İskoçyalı rapçi Loki'nin

						
George Orwell'in doğum günü olan 25 Haziran'da, Briyanyalı yazarın "politik metinleri bir sanata dönüştürmek" şiarını takip ederek verilen Orwell Kitap Ödülü'nün bu yılki sahibi, Loki adıyla tanınan İskoçyalı rapçi Darren MCGarvey oldu.

						
					

					

					

										

					

						
Yeni Hercule Poirot ile tanışın: John Malkovich

						
Agatha Christie öylesine geniş bir külliyata sahip ki, tüm eserleri televizyona uyarlansa, sırf ona ayrılmış bir kanala ihtiyaç olabilir!

						
					

					

					

										
				

			

		

			
                                    
			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
Fatih Akın'dan Stephen King uyarlaması!

					

				

				
				

					
Yaşar Nabi Nayır Gençlik Ödülleri

					

				

				
				

					
Oscar Ödülleri'ni veren Akademi'den J.K. Rowling'e davet

					

				

								
				

					
Orwell Ödülü İskoçyalı rapçi Loki'nin

					

				

								
				

					
Yeni Hercule Poirot ile tanışın: John Malkovich

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
 
Emily Gould ile söyleşi // Zeynep Şen


			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Gerçek hayatlarımıza yetmeyen özgürlüğün peşinde

						
						


												
idefix'ten satın al

					

					

					

					
Hayal edin. Bir mutluluk ve özgürlük hayali olsun ama bu. Bireysel, hatta bencilce isteklerinizi de kapsasın, tüm dünyayı ve insanlığı da içine alsın. Geleceğe dikin gözünüzü, tüm tarihi, geçmişi, mitleri, efsaneleri, masalları da koyun çantanıza. Sıkıcı olmayı unutun ama, eğlenceli, alaycı, neşeli, uçucu bir hayal dünyası kurun...

					
				

			

			
			

				 
				
				
FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
En Çok Okunanlar

																

						1 - Edebiyat tarihinin en iyi 100 giriş cümlesi
						
					
					
				

																

						2 - Londra’da edebiyatın izinde, mavi plaka rotası
						
					
					
				

																

						3 - Kiremit rengi Bologna
						
					
					
				

																

						4 - Fatih Akın'dan Stephen King uyarlaması!
						
					
					
				

																

						5 - Nobel'i kazandığı 1957 yılında kameralar bir futbol maçında Albert Camus'ye rastlarsa
						
					
					
				

							




            
		

		

	
	                             

	                              



	

			 

	


		
	    
	
	      kitap | hesapkitap