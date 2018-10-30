Feministanbul Kadın Şiiri Festivali şehre geliyor

Uluslararası Kadın Şiiri Festivali FeminİSTANBUL bu yıl 1-3 Kasım tarihleri arasında üçüncü kez düzenlenecek. “Birlikte Çeşitlilik” manifestosuyla yola çıkan FeminİSTANBUL; kadınlığın sorunlarına dair evrensel bir fikir, sanat ve diyalog platformu olma amacı güdüyor.





Festivalin organizasyon komitesinde Hilal Karahan, Dilruba Nuray Erenler ve Emel Koşar var. 1-3 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Festival, dünyanın her yerinden gelen şairleri ağırlamaya devam ediyor. Hindistan, Peru, Arap ülkelerinin her biri, İtalya, İspanya, Romanya, Bulgaristan, İngiltere, Sırbistan, Bosna Hersek, Arnavutluk, Almanya, Macaristan …dan gelen şairler kendi ülkelerindeki kadınların sorunlarını şiirle dile getiriyor; birlikte çözüm üretmeye çalışıyor ve ulusal kıyafetleriyle şiir okuyorlar.





İlk defa 2016 yılında düzenlenen organizasyonun manifestosu “Anadiline karşı kadın dili” olarak oluşturulmuş; teması edebiyat ve şiirde kadın dilini incelemek üzerine kurulmuş. 2017 yılında “Tuzun Sınırları”yla mülteci sorununa değinilmiş ve mülteci şiirleri okunarak bu konuya dikkat konulmuş.



Bu yılın teması ise “Birlikte Çeşitlilik”. Temayı Unesco’ya bağlı World Festival of Poetry (Dünya Şiir Festivali) organizasyonun Kıtalararası Direktörü ve Writers Capital Foundation (Kapital Yazarlar Vakfı)’nın Genel Sekreteri olan Hilal Karahan şöyle açıklıyor; “Dünyanın farklı ülkelerinde farklı kadınlık sorunlarıyla karşılaşıyoruz. Biz kadınlar değişiğiz, farklıyız, çeşitliyiz. Ama temelde hepimiz dünyanın ve insanlığın üretenleriyiz. İnsanlık varsa bizim sayemizde var. Biz kadınların ortak mirası ve ortak özelliği bu çeşitliliktir. Çeşitliliklerimizi kucaklıyoruz. Kadın olmayı kutluyoruz ve bir armağan olarak kabul ediyoruz. İşte bu kutlama için buluşuyoruz. Dünyanın neresinde olursak olalım hep birlikte olmak ümidiyle…” diyerek açıkladı.





Önceki yıllardan farklı olarak bir de şiir antolojisi hazırladıklarını belirten Karahan, “2018 Uluslararası FeminİSTANBUL Kadın Şiiri Antolojisi’ne tüm dünyadan 55 şair katıldı. Çevirileri ben, Ayten Mutlu, Mehmet Hakkı Suçin, Volkan Hacıoğlu ve Mesut Şenol yaptık. Dünyada pek çok benzer çalışma olmasına rağmen, Türkiye’de bir ilk oldu. İnşallah bundan sonraki yıllarda da devam edecek.” şeklinde konuştu.