Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
sabitfikir - dergi
Anasayfa
Ana Sayfa


Haber

			

			
			
			

				
Haber

				

					
										

					

						
    30-10-2018

						
Feministanbul Kadın Şiiri Festivali şehre geliyor

						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								
								  
								  
								
							

														
							
							
						

						

							
﻿

Toplam oy: 4

						

						

					

					

					

					
					
					

												
						

																																	
Uluslararası Kadın Şiiri Festivali FeminİSTANBUL bu yıl 1-3 Kasım tarihleri arasında üçüncü kez düzenlenecek. “Birlikte Çeşitlilik” manifestosuyla yola çıkan FeminİSTANBUL; kadınlığın sorunlarına dair evrensel bir fikir, sanat ve diyalog platformu olma amacı güdüyor.


Festivalin organizasyon komitesinde Hilal Karahan, Dilruba Nuray Erenler ve Emel Koşar var. 1-3 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Festival, dünyanın her yerinden gelen şairleri ağırlamaya devam ediyor. Hindistan, Peru, Arap ülkelerinin her biri, İtalya, İspanya, Romanya, Bulgaristan, İngiltere, Sırbistan, Bosna Hersek, Arnavutluk, Almanya, Macaristan …dan gelen şairler kendi ülkelerindeki kadınların sorunlarını şiirle dile getiriyor; birlikte çözüm üretmeye çalışıyor ve ulusal kıyafetleriyle şiir okuyorlar.


İlk defa 2016 yılında düzenlenen organizasyonun manifestosu “Anadiline karşı kadın dili” olarak oluşturulmuş; teması edebiyat ve şiirde kadın dilini incelemek üzerine kurulmuş. 2017 yılında “Tuzun Sınırları”yla mülteci sorununa değinilmiş ve mülteci şiirleri okunarak bu konuya dikkat konulmuş.
 
 

Bu yılın teması ise “Birlikte Çeşitlilik”. Temayı Unesco’ya bağlı World Festival of Poetry (Dünya Şiir Festivali) organizasyonun Kıtalararası Direktörü ve Writers Capital Foundation (Kapital Yazarlar Vakfı)’nın Genel Sekreteri olan Hilal Karahan şöyle açıklıyor; “Dünyanın farklı ülkelerinde farklı kadınlık sorunlarıyla karşılaşıyoruz. Biz kadınlar değişiğiz, farklıyız, çeşitliyiz. Ama temelde hepimiz dünyanın ve insanlığın üretenleriyiz. İnsanlık varsa bizim sayemizde var. Biz kadınların ortak mirası ve ortak özelliği bu çeşitliliktir. Çeşitliliklerimizi kucaklıyoruz. Kadın olmayı kutluyoruz ve bir armağan olarak kabul ediyoruz. İşte bu kutlama için buluşuyoruz. Dünyanın neresinde olursak olalım hep birlikte olmak ümidiyle…”  diyerek açıkladı.


Önceki yıllardan farklı olarak bir de şiir antolojisi hazırladıklarını belirten Karahan, “2018 Uluslararası FeminİSTANBUL Kadın Şiiri Antolojisi’ne tüm dünyadan 55 şair katıldı. Çevirileri ben, Ayten Mutlu, Mehmet Hakkı Suçin, Volkan Hacıoğlu ve Mesut Şenol yaptık. Dünyada pek çok benzer çalışma olmasına rağmen, Türkiye’de bir ilk oldu. İnşallah bundan sonraki yıllarda da devam edecek.” şeklinde konuştu.
 
 
						

						

						
						
												

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
							
							
						

						

							
						

						

											

				

			

			
						
Yorumlar

			

			

				
Yorum Gönder

				

					


  
Yeni yorum gönder


  



 
 




 
 




 
 



 












				
					
				

			

						
			
			
Diğer Haber Yazıları

			
okur eleştirilerini göster »

			

			

			

				

										

					

						
Zeynep Cemali Edebiyat Günü'nde yayıncılığın geleceği konuşuldu

						
Yıllık yayıncılık konferansı Zeynep Cemali Edebiyat Günü sekizinci yılında, kitaplara ve edebiyata emek verenleri Kadir Has Üniversitesi’nde bir araya getirdi. Günışığı Kitaplığı’nın 2011’den beri düzenlediği konferans, bu yıl da yayıncılık ve edebiyat dünyasının nabzını tuttu. 

						
					

					

					

										

					

						
"İstanbul'un gözü" Ara Güler'i kaybettik

						
Siyah-beyaz fotoğraflarıyla toplumsal hafızamızın oluşumunda önemli bir yeri olan, fotoğraf sanatı denince bu topraklarda akla gelen ilk isim Ara Güler 90 yaşında hayata veda etti.
 

						
					

					

					

										

					

						
Man Booker ilk kez bir Kuzey İrlandalı yazarın oldu

						
İngilizce edebiyatın en prestijli ödüllerinden Man Booker'ı kazanan isim 16 Ekim gecesi açıklandı. Milkman adlı romanıyla ödüle layık görülen Anna Burns, yaklaşık 50 bin pound para ödülünün sahibi olurken, pek çok otoriteyi şaşırtmayı başardı.
 

						
					

					

					

										

					

						
"Edebiyat ve Delilik" atölyesi

						
Dergimizin yazarlarından Tuğçe Isıyel ve Ahmet Ergenç'in yürütücülüğünü üstlendiği "Edebiyat ve Delilik - Bir Eleştirel Okuma Atölyesi" 8 Kasım'da başlayacak ve dört hafta sürecek.

						
					

					

					

										
				

			

		

			
                                    
			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
Feministanbul Kadın Şiiri Festivali şehre geliyor

					

				

				
				

					
Zeynep Cemali Edebiyat Günü'nde yayıncılığın geleceği konuşuldu

					

				

				
				

					
"İstanbul'un gözü" Ara Güler'i kaybettik

					

				

								
				

					
Man Booker ilk kez bir Kuzey İrlandalı yazarın oldu

					

				

								
				

					
"Edebiyat ve Delilik" atölyesi

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
Kutlukhan Kutlu ile söyleşi
 

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Gerçek hayatlarımıza yetmeyen özgürlüğün peşinde

						
						


												
idefix'ten satın al

					

					

					

					
Hayal edin. Bir mutluluk ve özgürlük hayali olsun ama bu. Bireysel, hatta bencilce isteklerinizi de kapsasın, tüm dünyayı ve insanlığı da içine alsın. Geleceğe dikin gözünüzü, tüm tarihi, geçmişi, mitleri, efsaneleri, masalları da koyun çantanıza. Sıkıcı olmayı unutun ama, eğlenceli, alaycı, neşeli, uçucu bir hayal dünyası kurun...

					
				

			

			
			

				 
				
				
FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
En Çok Okunanlar

																

						1 - Edebiyat tarihinin en iyi 100 giriş cümlesi
						
					
					
				

																

						2 - 30 yazardan mutluluk üzerine
						
					
					
				

																

						3 - Bir kadın ve bir psikiyatristten yaşama çağrı
						
					
					
				

																

						4 - Yazarlardan ayrılık mektupları
						
					
					
				

																

						5 - Edebiyatdışı// Ölüme hayranlık duyuyorum
						
					
					
				

							




            
		

		

	
	                             

	                              



	

			 

	


		
	    
	
	      kitap | hesapkitap