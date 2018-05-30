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    30-05-2018

						
Fitzgerald çiftinin evi Airbnb’de!

						

							
							

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F. Scott Fitzgerald, uzun yıllar evli kaldığı Zelda Sayre’yle Montgomery, Alabama’da tanışır. 1921 yılında evlenirler ve Scott Fitzgerald’ın 1940 yılındaki ölümüne kadar aynı çatı altında yaşarlar.


Caz Çağı'nın bu iki yıldız isminin 1931-1932 yılları arasında yaşadığı ev, online ev paylaşımı/kiralama portalı Airbnb sayesinde artık tüm dünyadan ziyaretçilere açık. İsterseniz burayı bir süreliğine kolaylıkla kiralayabiliyorsunuz.
 
CSU Arşivi / Everett Koleksiyonu
 
Montgomery’deki Fitzgerald Müzesi’nin bir parçasını oluşturan bu ev, çiftin hayatının zorlu bir dönemine tekabül ediyordu. Scott, Muhteşem Gatsby sonrası merakla beklenen yeni romanı Sevecendir Gece’yi (Türkçeye Müşfiktir Gece adıyla da çevrilmişti) bitirmeye çalışıyordu, Zelda ise şizofreni tanısı almıştı ve psikolojik sorunlarla boğuştu bu dönem onun için birkaç klinik arasında geçiyordu.


Zelda, bu dönemi atlattıktan sonra, Montgomery'deki evde yazmaya başladığı Son Valsi Bana Sakla adlı, çiftin evliliğinden izler taşıyan romanını bitirecekti.
 
 
 
Fitzgerald hayranları, yazarların hayatına yaklaşmayı mı yoksa onların mitsel gücünün sarsılmamasını mı tercih eder bilemiyoruz; ancak iki ikonik figürün hayatının bir bölümünün geçtiği evi şu adresten kiralamak mümkün.
 
 
 
 
 
 
 
Kaynak: Open Culture 
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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Hayal edin. Bir mutluluk ve özgürlük hayali olsun ama bu. Bireysel, hatta bencilce isteklerinizi de kapsasın, tüm dünyayı ve insanlığı da içine alsın. Geleceğe dikin gözünüzü, tüm tarihi, geçmişi, mitleri, efsaneleri, masalları da koyun çantanıza. Sıkıcı olmayı unutun ama, eğlenceli, alaycı, neşeli, uçucu bir hayal dünyası kurun...

					
				

			

			
			

				 
				
				
FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
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