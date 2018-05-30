Fitzgerald çiftinin evi Airbnb’de!

F. Scott Fitzgerald, uzun yıllar evli kaldığı Zelda Sayre’yle Montgomery, Alabama’da tanışır. 1921 yılında evlenirler ve Scott Fitzgerald’ın 1940 yılındaki ölümüne kadar aynı çatı altında yaşarlar.





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CSU Arşivi / Everett Koleksiyonu

Montgomery’deki Fitzgerald Müzesi’nin bir parçasını oluşturan bu ev, çiftin hayatının zorlu bir dönemine tekabül ediyordu. Scott, Muhteşem Gatsby sonrası merakla beklenen yeni romanı Sevecendir Gece’yi (Türkçeye Müşfiktir Gece adıyla da çevrilmişti) bitirmeye çalışıyordu, Zelda ise şizofreni tanısı almıştı ve psikolojik sorunlarla boğuştu bu dönem onun için birkaç klinik arasında geçiyordu.





Zelda, bu dönemi atlattıktan sonra, Montgomery'deki evde yazmaya başladığı Son Valsi Bana Sakla adlı, çiftin evliliğinden izler taşıyan romanını bitirecekti.

Fitzgerald hayranları, yazarların hayatına yaklaşmayı mı yoksa onların mitsel gücünün sarsılmamasını mı tercih eder bilemiyoruz; ancak iki ikonik figürün hayatının bir bölümünün geçtiği evi şu adresten kiralamak mümkün.

Kaynak: Open Culture