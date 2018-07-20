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    20-07-2018

						
Frankfurt Kitap Fuarı ‘illüstrasyon sergisi’ başvuruları başladı!

						

							
							

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Yayıncılık sektörünü buluşturan ve bu alanda küresel çaptaki en önemli etkinliklerden biri olan Frankfurt Kitap Fuarı bu yıl 10-14 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.
 
 
Uluslararası Yayıncılık Telif ve Danışmanlık Merkezi (YATEDAM) için bu yılki Frankfurt Kitap Fuarı’nın özel bir anlamı var. YATEDAM bu yıl fuara "ulusal illüstrasyon seçkisi"ni taşıyor ve daha önce çocuk kitabı resimlemiş tüm illüstratörleri, bu seçkinin ziyaretçilere açılacağı sergiye başvurmaya davet ediyor.
 
 

2017 yılı başında faaliyetlerine başlayan YATEDAM, Türkiye yayıncılık sektörünün uluslararası alandaki görünürlüğü ve bilinirliğini artırmak amacıyla yola çıktı. YATEDAM fuardaki bu seçki vesilesiyle, çocuk kitaplarının en önemli parçalarından biri olan illüstrasyonları ve onları yaratan sanatçıları öne çıkarma gayesi taşıyor.
 
 

 Başvuru Koşulları:

●    Seçki için, daha önce en az bir tane çocuk kitabı resimlemiş illüstratörler eser gönderebilir. Bu nedenle illüstratörlerin resimledikleri çocuk kitabının künye bilgilerini paylaşması gerekiyor.

●    Başvuru yapılacak her çizimin en az 300 dpi çözünürlükte,  jpeg formatında ve en az 2 MB büyüklüğünde olması gerekiyor.

●    Her katılımcı en fazla 3 eseriyle seçkiye başvuruda bulunabilir.

●    Tema konusunda bir kısıtlama yok Başvuruda paylaşılacak eserin daha önce yayımlanmış olması zorunluluğu bulunmamakta.

●    Başvuru sahibinin, ‘İllüstratör Kataloğu’ tasarımında kullanılmak üzere Türkçe kısa biyografisi, bir fotoğrafı ve başvuruda bulunduğu eserin dışında 2 eserini de paylaşması gerekmekte.

●     En geç 27 Ağustos Pazartesi saat 17:00’ye kadar istenilen tüm bilgi, belge ve eserlerin gönderilmesi gerekmekte.
 

Başvurular arasından seçilecek 10 illüstrasyon, "sergi seçkisi"nde yer alacak. Başvuru için istenilen tüm bilgi, belge ve eserlerin sergi@yatedam.org adresine gönderilmesi gerekiyor.


Ayrıntılı bilgi için: info@yatedam.org
 

						

						

						
						
												

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
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