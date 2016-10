Game of Thrones serisi interaktif e-kitap oluyor

Dünyaca ünlü Game of Thrones: Songs of Ice and Fire'ın yazarı George R.R. Martin şimdi de Apple ile yaptığı işbirliğiyle gündemde. Apple ve Harper Collins serinin interaktif e-kitaplarını iTunes üzerinden satışa çıkardı. Şimdilik yalnızca serinin ilk kitabı A Game of Thrones'a ulaşmak mümkün olsa da çok yakında serinin geri kalan kitaplarının da aynı formatla satışa çıkacak. A Clash of Kings 27 Ekim'de, A Storm of Swords ise 15 Aralık'ta satışa çıkmış olacak. Serinin diğer iki kitabı A Feast for Crows ve A Dance with Dragons içinse 2017'nin Şubat ve Mart aylarını beklemek gerekecek.



iTunes'taki ürün sayfasında yer alan açıklamaya göre bu e kitaplarda okuma keyfini artıracak internatif haritalar, yazarın notları, sözlükler, aile soyağaçları ve illüstrasyonlar bulunuyor. Kitap aynı zamanda karakterlerin yolculuklarını daha kolay takip etmeye yarayan bir tasarıma da sahip.

Kaynak: Electric Literature