Geleneksel Sanatlar Derneği ve Yapı Kredi Kültür Sanat işbirliğiyle gerçekleştirilen Geleneksel Sanatlar Konuşmaları’nın bu ayki teması “Geleneksel Sanatlarda Yenilik”. Moderatörlüğünü Yazar Beşir Ayvazoğlu’nun yapacağı programda hem klasik hem modern tarzdaki çalışmalarıyla tanınan hat sanatçısı Doç. Dr. Savaş Çevik ve Bağımsız Sanat Vakfı Başkanı Hülya Yazıcı konuk olarak yer alacak. Etkinlik 17 Ocak Perşembe saat 18.30’da Loca’da düzenlenecek.
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