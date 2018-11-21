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    21-11-2018

						
Genç sanatçı platformu BASE’in ikincisi başlıyor

						

							
							

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BASE, ülkenin dört bir yanından yeni mezun genç sanatçı adaylarının eserlerini İstanbul’da aynı çatı altında topluyor. Bu yıl 20 şehirde 65 üniversitenin güzel sanatlar fakültelerinden 1200’e yakın başvuru alan BASE 2018’in jüri değerlendirmesi sonuçlandı. Bu yıl, 20 şehirdeki 29 üniversiteden 93 yeni mezun sanatçı adayının 105 yapıtı BASE’te sanatseverlerle buluşacak.
 
 
Yeni mezun sanatçı adaylarını sanat dünyası, yaratıcı endüstriler, medya ve bütün sanatseverlerle buluşturmayı hedefleyen BASE, mezuniyetten profesyonel sanat hayatına geçişlerinde onlara destek olmayı, kariyerlerine bir ivme ve yön kazandırmayı amaçlıyor.
 
 
Küratörü bu yıl da Derya Yücel olan BASE 2018’de animasyon, baskı, cam, fotoğraf, grafik tasarım, heykel, resim, seramik, video, yerleştirme gibi pek çok farklı sanat dalından eserler sergilenecek.
 
 
Geçtiğimiz yıl 30’u aşkın panelde 75’i aşkın konuşmacıyı bir araya getiren BASE Talks da dopdolu programıyla sanat dünyasını söyleşilerde buluşturmaya devam edecek. İlkinde 12 bine yakın ziyaretçi ağırlayan BASE, bu yıl 20-23 Aralık 2018 tarihleri arasında Galata Rum Okulu’nda gerçekleşecek.
 
						

						

						
						
												

							
							

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“Tombak: Altından Süzülen Zarafet” Sergisi 

					

				

				
				

					
“Şiir Her Yerdedir - İlhan Berk 100 Yaşında” Sergisi

					

				

								
				

					
Genç sanatçı platformu BASE’in ikincisi başlıyor

					

				

								
				

					
Çocuk ve Genç Kalemler İstanbul’u Anlatacak

					

				

				

			

			
									

				
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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
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Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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