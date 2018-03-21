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    21-03-2018

						
George R. R. Martin’in bir romanı daha dizi oluyor!

						

							
							

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Buz ve Ateşin Şarkısı serisi HBO tarafından Game of Thrones ismiyle televizyon ekranlarına uyarlanmadan önce, George R. R. Martin yalnızca sınırlı bir hayran kitlesine sahip, fantazya, korku, bilimkurgu türlerine meraklı okurların ismini bildiği bir yazardı. Günümüzdeyse onun isminin tüm dünyada ezbere bilindiğine şüphe yok. Yalnızca "dünya yaratma" konusunda değil, karakterleri oluştururkenki akıl olmaz özeniyle ve diyalog yazma becerisiyle de eşine az rastlanır bir yetenek Martin.





Hal böyle olunca, yazarın diğer kitapları da uyarlama projeleri için yapımcıların iştahını kabartıyor. Halen Buz ve Ateşin Şarkısı serisinin son kitabını yazmaya devam eden Martin, yavaşlığıyla nam salmış yazma pratiğiyle serinin pek çok hayranının canını yakmaya devam ediyor!




Game of Thrones hayranları yeni sezon için bir sene daha bekleyecek olmanın üzüntüsünü yaşarken, yazarın bir başka metninin uyarlanacağı haberleri heyecan yaratmıştı. George R. R. Martin’in 1980 tarihli kısa romanı Nightflyers’ın 10 bölümlük bir televizyon dizisi olarak ekranlara taşınacağı kesinleşti. Nightflyers gelecekte, Dünya'nın sonuna yaklaşıldığı bir dönemde geçiyor. Bir grup bilim insanı, evrendeki en gelişmiş uzay gemisi Nightflyer ile kurtuluşun anahtarı olduğunu düşündükleri bir uzay aracının peşine düşüyor. Ne var ki bir süre sonra geminin yapay zekasının ve hiç görmedikleri kaptanın onları uzayın korkunç ve ölümcül derinliklerine sürüklemeye çalıştığını fark ediyorlar.






2018 sonbaharında ekranlara geleceği açıklanan dizinin kısa bir tanıtım videosu da görücüye çıktı. Videoda kendisi de söz alan Martin, Nightflyers’ı “uzayda geçen bir perili ev” hikayesine benzettiğini söylüyor! Nightflyers, ABD dışında tüm dünyada aynı anda sadece Netflix’te yayınlanacak.



 

						

						

						
						
												

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
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