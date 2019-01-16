Game Of Thrones serisinden hatırlayacağımız George R. R. Martin ismi şimdi de psikolojik ve gerilim konulu bir diziyle karşımızda. Martin’in kısa romanından uyarlanan Nightflyers, uzaylılarla temas kurmak için güneş sistemimizde tehlikeli bir keşif yolculuğuna çıkan sekiz bilim insanı ile bir telepati uzmanının hikayesini anlatıyor. Dehşet verici ve şiddet içeren olaylar yaşanmaya başladığında mürettebattaki herkes birbirini sorgulamaya başlar. Bu yolculukta hayatta kalmak herkesin düşündüğünden çok daha zor olacak. Gretchen Mol’un (Broadwalk Empire) Dr. Agatha Matheson karakterini canlandırdığı dizide, Karl D’Branin rolünde Eoin Macken (The Night Shift), Roy Eris rolünde ise David Ajala (Fast & Furious 6) yer alıyor.
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