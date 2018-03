Gezici yazarlık okulu: "Yazmanın İncelikleri"

Bir tür gezici yazarlık okulu hüvviyeti kazanan “Yazmanın İncelikleri” seminerleri, Beykoz Üniversitesi’nden sonra bu kez İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne konuk oluyor. Edebiyata ve kurmacaya, yazma deneyimine ilgi duyan her yaştan kişiye hitap eden bu kapsamlı seminer dizisi, farklı disiplinlerde kalem oynatan, deneyimli yazarlardan oluşan geniş bir kadroya sahip.





25 Mart-12 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek projede, İnci Aral, Tuna Kiremitçi, Mario Levi, Uğur Batı, Hakan Akdoğan, Enver Aysever, Murat Menteş, Canan Tan, Nermin Bezmen, Dr. Zeki Hozer deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak. Can Yayınları Genel Müdürü Can Öz, Doğan Kitap Genel Yayın Yönetmeni Cem Erciyes, Kalem Ajans Kurucusu Nermin Mollaoğlu özel konuk olarak seminerlere katılacaklar.









Gülşah Elikbank ve Sedat Demir’in rehberliğinde yapılacak ve 12 hafta sürecek seminerlerin sonunda katılımcılar yazarların imzasıyla bir sertifika alacaklar.

Yaratıcı yazarlık-yaratıcı okurluk ilişkisi, nitelikli eser ve estetik bakış açısı, metafor, işlevsel betimleme, zaman, mekan ve karakter ilişkisi, diyalog ve davranış betimleme, kurguyu oluşturan unsurlar, kurgu çeşitleri, bakış açısı, üslup, anlatım teknikleri konularında bilgiler verilerek bir anlatının nasıl kurulacağının hem teorik hem de pratik olarak masaya yatırılacağı seminerlerde, klasikler, edebiyat akımları ve yazın dünyasındaki yeni eğilimler de tartışılacak. Seminer programının tamamı aşağıdaki gibi.

1. HAFTA Konuk Yazar: TUNA KİREMİTÇİ ve GÜLŞAH ELİKBANK





2. HAFTA Konuk Yazar: HAKAN AKDOĞAN





3. HAFTA Konuk Yazar: SEDAT DEMİR





4. HAFTA Konuk Yazar: UĞUR BATI





5. HAFTA Konuk Yazar: MARIO LEVI





6. HAFTA Konuk Yazar: İNCİ ARAL





7. HAFTA Konuk Yazar: ENVER AYSEVER





8. HAFTA KONUK YAZAR: MURAT MENTEŞ





9. HAFTA - Konuk: Nermin Mollaoğlu



Konuk Yazarlar: Gülşah Elikbank ve Sedat Demir





10. HAFTA Konuk Yazar: CANAN TAN





11. HAFTA Konuk Yazar: NERMİN BEZMEN

12. HAFTA Özel Konuklar: CAN ÖZ, CEM ERCİYES, Dr. ZEKİ HOZER





Ayrıntılı bilgi için: İzmir Ekonomi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (EKOSEM)