GİO Ödülleri 2017 Roman Ödülü başvuruları bekliyor

FABİSAD öncülüğünde bu yıl 5. kez düzenlenen GİO Ödülleri roman dalında başvuruları bekliyor. Nisan ayı itibariyle başlayan başvuru dönemi 16 Temmuz 2017'ye dek sürecek. Ödüle başvuracak romanların bilimkurgu, fantastik ve korku türlerinde olup Ocak 2015- 30 Haziran 2017 tarihleri arasında yayınlanmış olması gerekiyor.
GİO Ödülleri 2017 Roman Ödülü'nün jürisinde bu yıl Sevin Okyay, Altay Öktem, Barış Müstecaplıoğlu, Kutlukhan Kutlu ve Özgün Muti bulunuyor. Ödülün kazananı ise Kasım 2017'de açıklanacak.
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