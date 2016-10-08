İsmini yazar, çevirmen, araştırmacı, sinema tarihçisi, eleştirmen gibi çok sayıda sıfatla birlikte andığımız Giovanni Scognamillo'nun hayatını kaybettiğini öğrenmenin üzüntüsü içindeyiz...

87 yaşında hayatını kaybeden Scognamillo, özellikle Dünyamızın Gizli Sahipleri, İstanbul Gizemleri, Türk Sinema Tarihi, Fantastik Türk Sineması gibi kitaplarıyla tanınıyordu.

Onur üyesi olduğu FABİSAD'ın sitesinde yer alan biyografisi şöyle:

Giovanni Scognamillo 25 Nisan 1929’da Pera’da (İstanbul) doğdu. Öğrenimini İtalyan okullarında tamamladı. İtalyan Lisesi’nin Edebiyat bölümünden (Latince,Felsefe) mezun oldu.



Hayatı boyunca sinema ile içiçeydi. Sinema sektörüne geçtikten sonra 60’lı yılların ikinci yarısında Türkiye’de çekilen İtalyan, Fransız, İspanyol filmlerinde yapım görevlisi ve yönetmen yardımcısı olarak çalıştı. Daha sonra bir reklam şirketinin ortağı oldu ve bu işi 1974’e kadar sürdürdü. 1979’da Erler Film’de Dış İlişkiler Müdürü olarak çalışmaya başladı. “Ulusal Video” kurulduğunda Program Müdürlüğüne atandı ve 1988 yılında emekli olana kadar bu görevi sürdürdü.



Emekli olduktan sonra kendini yazmaya adadıysa da sinema çalışmalarına ara ara devam etti. Bu süre içinde kimi yerli-yabancı ortak yapım projelerinde (Süpermenler, Elmas Hırsızları), yabancı televizyon film ve dizilerinde (Shlieman, Çıkmaz Sokak, Üç Küçük Şişe) yapım bölümlerinde çalıştı.



60’lı yıllardan itibaren kimi filmlerde (Felaket Kadını, 1960; Sesler ve İnsanlar, 1961/ reklam filmi; Coplan casse tout/Coplan İstanbul’da; Les Deux Reporters Autour du Monde/İkİ Muhabirin Dünya Turu; Pencereler Konuşuyor, 1965 ,reklam filmi; Sevmek Seni,1965; Söyleyin Genç Kızlara,1965; Kriminal/Killing İstanbul’da, 1966; Eşrefpaşalı, 1966; Silahları Ellerinde Öldüler, 1967; Mücevher Hırsızları, 1979; Schlieman, 1980; Şöhretin Sonu, 1981; Les Trois Flacons/Üç Küçük Şişe, 1986; Karanlık Sular, 1990; İz, 1995; Bay E, 1995; İstanbul Kanatlarımın Altında, 1995; Kuşatma Altında Aşk, 1997) küçük rollerde göründü.



Giovanni Scognamillo’nun yazı çalışmaları ilk olarak 1974 yılında reklam sektöründen ayrıldıktan sonra ağırlık kazanmıştır. İlk kitaplarını bu dönemde yazmıştır. Aynı yıllarda 1948’den beri yabancı basında (Spettacolo, Successo, Ita Cinematografia, Bianco e Nero, Kinematograph Weekly, Cinemonde, Le Cinema Europeen vd.- 60’lardan sonra International Film Guide, Movie Marketing) sürdürdüğü sinema yazarlığını Türk basınına taşıdı. Sinema yazarı olarak çalıştığı gazete ve dergilerden bazıları ise şunlardır: Akşam, Yön, Akis, Yeni Sinema, Ses, Hayat, Güneş, TV’de 7 Gün, Yedinci Sanat, Beyaz Perde, Yeni İnsan Yeni Sinema, Yeni Film, Altyazı, Yeni Sinema, Seyir, Strip, Sonsuz Kare.



Kitapları arasında Türk Sinemasında Altı Yönetmen, Dünyamızın Gizli Sahipleri, Batı’nın İnanç Temelleri, Türk Sinema Tarihi, Bir Levantenin Beyoğlu Anıları, Cadde-i Kebir’de Sinema, İstanbul Gizemleri, Beyoğlu’nda Fuhuş, Dehşetin Kapıları, Amerikan Sineması, Batı Sinemasında Türkiye ve Türkler, Korkunun Sanatları, Yeşilçam’dan Önce, Yeşilçam’dan Sonra, Dünya Sinema Sanayii, I Misteri di Istanbul/ İstanbul Gizemleri, Dracula mito perenne/ Dracula Sonsuz Mitos, Fantastik Türk Sineması, Beyoğlu Kabusları ve Diğer Öyküler, Erotik Türk Sineması, Ziyaretçiler, Bay Sinema-Türker İnanoğlu, Türk Sinemasında Şener Şen, Canavarlar Yaratıklar Manyaklar, Dehşet Öyküleri yer almaktadır.



Giovanni Scognamillo’nun hayatının farklı zamanlarında kazandığı ödüller arasında İstanbul Film Festivali Onur Ödülü, Ankara Film Festivali’nin Aziz Nesin Emek Ödülü, İzmir Film Festivali’nin Emek Ödülü, Siyad Emek Ödülü, İtalyan Kültür Enstitüsü Ödülü, Beyoğlu Yazarları Ödülü, Sinema ve Tarih Buluşmaları ödülü yer almaktadır. Bunların yanında İtalyan Hükümetinin şahsına verdiği Şövalye ünvanına da sahiptir.



