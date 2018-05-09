Google yeni projesini tanıttı: “Talk to Books”

İnsanlık 2.0 ve Bir Zihin Yaratmak gibi kitaplarıyla tanıdığımız, Google Araştırma programının başındaki fütürist Ray Kurzweil, geçtiğimiz günlerde Google’ın yeni yapay zeka projesi “Talk to Books”u tanıttı.





"Kitaplarla konuşma" fikri üzerine kurulu bir yapay zeka modeli Talk to Books. Yüz binden fazla kitaptaki 600 milyon civarındaki kelimeyi alıp semantik algoritması ışığında analiz eden bu program, anahtar sözcüklere dayalı arama motorlarından farklı bir niteliğe sahip. Kurzweil, “doğal dil”i, yani insan konuşmasını anlamak üzere tasarlanan Talk to Books’a düzenli cümlelerle sorular sormamızı tavsiye ediyor. Kurzweil’a göre, yalnızca sorular sorarak bilgilere ulaşmak için değil, aramalarda karşımıza çıkan kitapları okumanın ilgimizi çekip çekmeyeceğine karar vermek açısından da ideal bir sistem bu.

Kitaplardan pasajları kullanarak sorularımıza cevap veren sistemin tatmin edici bir seviyeye ulaşmak için daha epey yol kat etmesi gerek gibi gözüküyor. Sistemin İngilizce dışındaki dilleri entegre etmesi de bir başka gereklilik. Ancak yapay zekanın gelişim hızı düşünüldüğünde, belirli bir eşiği aşması çok da vakit almayabilir.



Şu adresten ulaşabildiğiniz Talk to Books’a önceden hazırlanmış bazı soruları da sorabiliyorsunuz.