Hafıza ve hatıra üzerine şiirsel bir film: Geçen Yıl Marienbad’da

Pera Film zaman kavramına çoklu bir bakış sunmayı amaçlayan Zaman Dilimleri film programı kapsamında sinema tarihinin en şiirsel filmlerinden biri olan Alain Resnais’nin yönetmenliğini üstlendiği “Geçen Yıl Marienbad’da” filminin restore edilmiş yeni 4K versiyonu Türkiye’de ilk kez gösteriliyor. Hafıza ve hatıra üzerine çekilmiş en güzel filmlerden biri olarak görülen Geçen Yıl Marienbad’da 1961 yılında Altın Aslan ödülünü kazanmıştı. Film 10 Mart Pazar günü saat 15.00’te Pera Film’de izlenebilir.
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