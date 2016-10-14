Hakan Günday İtalya'nın en prestijli ödülüne aday

Romanları İtalyanca'da Marcos y Marcos adlı yayıncı tarafından basılan Hakan Günday Daha romanıyla İtalya'nın en prestijli edebiyat ödüllerinden biri olan Bottari Lattes Grinzane Ödülü'ne aday gösterildi. Finalistler arasında yer alan Hakan Günday ödül töreninin de gerçekleştirileceği 15 Ekim günü, diğer finalistlerle beraber okurlarıyla buluşacak. 15 Ekim saat 16:00'da gerçekleştirilecek olan ödül töreniyle kazanan ilan edilecek. Ellinin üzerinde dosyanın katıldığı ödül bu yıl altıncı kez veriliyor.
Kaynak: Medyatava
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