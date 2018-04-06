Hakan Günday ve Onur Saylak “Şahsiyet”i anlatacak

37. İstanbul Film Festivali bu akşam (6 Nisan) perdelerini açıyor. Festival kapsamında sinema endüstrisi için bir köprü işlevi gören Köprüde Buluşmalar, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da sektörün farklı kesimlerinden isimleri festival takipçileriyle buluşturuyor.



Dijital platformlarda yayınlanan dizilerin pek çok önemli sinemacıyı çekmesiyle, bu alan sektör için bir umut kaynağına dönüşmüş, BluTV’nin Masum’u ve PuhuTV’nin Azra Kohen’in Fi, Çi, Pi adlı kitaplarından uyarlanan dizisi hayli ses getirmişti.





Köprüde Buluşmalar, son dönemlerin en çok konuşulan dizilerinden birinin, Şahsiyet’in yapım ve yaratım öyküsünü masaya yatırıyor. Hakan Günday, Onur Saylak ve yapımcı Kaan Tolga Değirmenci’nin katılacağı söyleşinin moderatörlüğünü SabitFikir’den Abbas Bozkurt üstlenecek.



Hakan Günday’ın senaryoya imza attığı, Onur Saylak’ın yönettiği, Haluk Bilginer’in de başrolünde yer aldığı Şahsiyet, Alzheimer olduğunu öğrenince seri katil olmaya karar veren bir emekli adliye memurunun öyküsü. Onur Saylak ve Hakan Günday ikilisi, yakın zamanda Günday'ın romanından uyarlanan Daha için de birlikte çalışmıştı.



7 Nisan Cumartesi günü 12.45’te başlayacak söyleşi öncesi Şahsiyet’in bölümleri izlenecek. Soho House İstanbul’da düzenlenecek gösterim ve söyleşi için rezervasyon yaptırmak gerekiyor.



Ayrıntılı bilgi için: Köprüde Buluşmalar