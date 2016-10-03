Hans Christian Andersen Ödülü'ne Türkiye'den iki aday

Çocuk edebiyatının Nobel Ödülü olarak anılan ve Gençler İçin Kitaplar Uluslararası Kurulu'nun öncülüğünde düzenlenen Hans Christian Andersen Ödülü adayları arasında bu yıl iki tanıdık isim göze çarpıyor: Yazar dalında Mavisel Yener ve çizer Sedat Girgin. Mavisel Yener roman, öykü, masal gibi türlerde yayınlanmış, sayısı yüze varan eserleriyle tanınırken çizer Sedat Girgin, dergide yer alan çalışmaları sebebiyle, SabitFikir okurlarının aşina olduğu bir isim. Girgin aynı zamanda ünlü çocuk kitapları serisi Leyla Fonten'den Öyküler'in ve Can Çocuk Yayınları'ndan çıkan Gianni Rodari kitaplarının da çizeri.

İki yılda bir düzenlenen ödül, eserleriyle çocuk edebiyatına kalıcı katkı yapmış adaylar arasından bir yazar ve bir çizere verilen ödülü kazananlar uluslararası bir jüri tarafından seçiliyor. Yazar ödülü 1956’dan, çizer ödülü 1966’dan beri veriliyor.

Danimarka Kraliçesi 2.Margrethe’in de destekçisi olduğu ödülün kazananları 2018 IBBY Kongresi’nde açıklanacak.

Görsel: Sedat Girgin