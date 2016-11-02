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    02-11-2016

						
Hayaller gerçek oldu: Fransa'da Hogwarts kuruluyor!

						

							
							

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Özellikle Harry Potter serisini okuyarak büyüyen ve içten içe Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'nun koridorlarında dolaşma arzusu duyanlara güzel bir haberimiz var: Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu "gerçekten" kuruluyor! Harry Potter hayranlarının kurduğu Mimbulus Mimbletonia Association Fransa'nın Bourgougnague kasabasında Hogwarts Cadılık ve Büyücülük Okulu'nu hayata geçirmeye hazırlanıyor. 4 gün sürecek olan etkinlik zarfında Jolibert Şatosu Hogwarts'a dönüştürülecek. Harry Potter ve Felsefe Taşı'ndaki olaylardan yola çıkan etkinlikte botanik, büyü, sihirli iksir ve Muggle Quidditch gibi dersler Fransızca olarak verilecek. Toplamda 100 katılımcının seçileceği etkinlikte seçmelere başvurmak için en az 16 yaşında olmak gerekiyor. Etkinlik Mayıs 2017'de gerçekleştirilecek.
 
 
 
 
 
Kaynak: Independent
						

						

						
						
												

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
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