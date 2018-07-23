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    23-07-2018

						
H.G. Wells klasiği “Dünyalar Savaşı” dizi oluyor

						

							
							

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ABD’nin en büyük yapım şirketlerinden Fox, H.G. Wells’in daha önce pek çok kez sinemaya uyarlanan klasik bilimkurgu romanı Dünyalar Savaşı’nı 8 bölümlük bir dizi olarak televizyona taşımaya hazırlanıyor.

Fox ile Fransız Canal+ işbirliğiyle gerçekleşecek projede, Wells’in popüler kültürde büyük iz bırakan “uzaylı istilası” anlatısı günümüze taşınacak.
 
 
Çekimlerine sonbaharda başlanması planlanan projenin başında, Misfits adlı İngiliz dizisiyle tanınan Howard Overman yer alıyor. Oyuncular arasında, Trainspotting’den tanıdığımız Robert Carlyle ile V for Vendetta ve Sherlock gibi yapımlardan tanıdığımız Rupert Graves dikkat çekiyor. 

Canal+ ortaklığı nedeniyle, ilk olarak Fransa’da yayına çıkacak dizi, Fox’un Avrupa ve Afrika ülkelerini de kapsayan projesinin önemli parçalarından biri olacakmış gibi gözüküyor. 

Projenin yaratıcısı Overman, Dünyalar Savaşı’nı bir kez daha uyarlamaya neden ihtiyaç duyduklarını şöyle açıklıyor: “H.G. Wells’in romanı, etnik çatışmalar ve belli bir kesimin diğerlerine egemenlik kurmasına dair insanları yıllar öncesinden uyaran bir niteliğe sahip. Modern dünyada geçen bu yeniden tasavvurda, romanın böylesi yönlerini derinlemesine keşfetmeyi amaçlıyorum. Bu çok sevilen metnin bize ait, cesur, taze ve günümüzde yaşananlarla bağ kuran versiyonunu ortaya çıkarmak için sabırsızlanıyorum.”
 
2005 yapımı Dünyalar Savaşı filminden
 
Dünyalar Savaşı, son olarak 2005 yılında, Steven Spielberg tarafından Tom Cruise ve Dakota Fanning’li bir uyarlamayla seyirci karşısına çıkarılmış ve pek de olumlu eleştiriler alamamıştı. BBC de, Viktorya döneminde geçen 3 bölümlük bir Dünyalar Savaşı uyarlamasının yapım aşamasında olduğunu duyurmuştu.
 
 
 
 
 

Kaynak: Deadline
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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