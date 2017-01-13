İlhamını Murakami'den alan oyun: Memoranda

Ünlü yazar Haruki Murakami bu kez de bir bilgisayar oyununa ilham oldu: Memoranda. Oyunun yaratıcısı Sahand Saedi oyunu tasarlarken Murakami'nin kısa öykülerinden ilham aldığını belirtiyor. Oyunun merkezinde bir Avrupa kasabasında yaşayan ve hafızasını kaybeden genç bir kadın karakter yer alıyor. Bu öylesine bir hafıza kaybı ki ismini bile hatırlamıyor. Memoranda ismi de karakterin önemli şeyleri hatırlayabilmek için kendisine bıraktığı yapışkan notlardan geliyor.

Klasik bir macera oyunu Memoranda. Oyun boyu kasabanın sakinleriyle konuşuyor ve topladığınız nesneleri kullanarak bulmacaları çözmeye çalışıyorsunuz. Fakat bu kasaba ve sakinleri sandığınızdan çok daha sürreel! Oyun doğrudan Murakami'nin kısa öykülerine dayanmasa da bıraktığı hissiyat oldukça benzer. Sahand Saedi bu benzerliği şöyle açıklıyor: "Murakami'nin kısa öykülerinin çoğu sakin ve gerçekçi bir ortamda geçer ancak tuhaf ve beklenmedik bir karakter ya da küçük bir olay neticesinde atmosfer kırılır ve her şey değişir. Gerilim ve korku Murakami'nin öykülerini okurken zihnimde kökleşen çok net unsurlar. Bu duygu ve Murakami'nin müzik ve teknolojinin birçok yönü hakkında sahip olduğu bilgi birikimi bana bunları birleştirerek bir bilgisayar oyunu yapabileceğimi düşündürdü."

Memoranda 25 Ocak'ta piyasaya sürülecek ve hem Windows hem de Mac işletim sistemleri üzerinden oynanabilecek.

Kaynak: The Verge