İlk Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali Başlıyor

Fethi Gemuhluoğlu’nun; “İnsana dost olmak, fikre dost olmak, komşuya dost olmak, coğrafyaya dost olmak, tarihe dost olmak, kendi vücuduna dost olmak, görünene ve görünmeyene dost olmak” felsefesinden hareketle yola çıkan Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali 14-15-16 Aralık 2018 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi destekleri ile Balkon Film organizasyonunda bu yıl ilki düzenlenecek olan Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali, bireyselleşme ve yalnızlaşma çağında dostluğu kısa film dilinde yeniden inşa etmeye hazırlanıyor.

Direktörlüğünü Faysal Soysal’ın ve Genel Sanat Yönetmenliğini Mehmet Lütfi Şen’in yaptığı “Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali”, “Kısa Metraj Film Yarışması” ana yarışma kategorisinden oluşurken, yarışmada dereceye girecek filmleri seçecek jüriye Yüksel Aksu başkanlık ediyor. Dünyaca ünlü Amerikalı senarist ve yönetmen Najwa Najjar, İranlı yönetmen Kamal Tabrizi, Türk yönetmen Tevfik Başer ve oyuncu Sezin Akbaşoğulları jüride yer alan diğer isimler.

75 farklı ülkeden 800 başvuru alan yarışmada dereceye girecek filmlerden 1’inciye; 40.000 TL, 2’nciye; 20.000 TL, 3’üncüye; 12.000 TL ile bir kısa filme 15.000 TL değerinde Fethi Gemuhluoğlu Dostluk Ödülü verilecek.