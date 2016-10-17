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    17-10-2016

						
Irvine Welsh'in romanı televizyona uyarlanıyor

						

							
							

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Trainspotting'in yazarı olarak da tanıdığımız Irvine Welsh'in çok satan dedektif romanı Crime televizyona uyarlanıyor. Crime Edinburgh'lu, kokain ve alkol bağımlısı bir dedektifin Florida tatili sırasında içine düştüğü belaları konu alıyor. Welsh'in Trainspotting romanı 1996 yılında Danny Boyle tarafından sinemaya uyarlanmış ve büyük ilgi görmüştü. Crime ise Welsh'in televizyona uyarlanan ilk kitabı olacak. Televizyon dünyasının en önemli profesyonel buluşmalarından biri olan Mipcom'a da katılan Irvine Welsh romanı için "Klasik bir karanlıktan aydınlığa yolculuk hikayesi ve bela unsuruna rağmen yine de neşelendirici bir hikaye," ifadelerini kullandı.
 
 
Hikayenin ana karakteri Lennox için İskoç aktör Dougray Scott ile anlaşıldı. Bölüm senaryoları ise yine Irvine Welsh ve uzun zamandır beraber çalıştığı senaryo ortağı Dean Cavanagh'a ait.
 

Kaynak: The Guardian
 
						

						

						
						
												

							
							

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