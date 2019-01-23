İstanbul Ansiklopedisi’ne sizin de katkınız olsun!

SALT ve Kadir Has Üniversitesi işbirliğiyle dijital ortama aktarılan Reşad Ekrem Koçu’nun yarım kalmış İstanbul Ansiklopedisi, 15 Ocak-16 Haziran tarihleri arasında incelemeye açılıyor. Koçu hayattayken ancak G harfine kadar basılabilmiş olan 11 cildin içeriği Forum ve Açık Sinema’da sunum, söyleşi ve atölyelerle yorumlanırken dileyen katılımcılar ciltleri tarayarak maddelerin künye yazımına katkı sağlayabilecek. İstasyon’da Koçu tarafından İstanbul üzerine kaleme alınmış diğer eserlerin yanı sıra şehrin tarihine ilişkin seçili yayınlara yer verilecek.