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    21-02-2019

						
İstanbul Don Kişot Rotasında 

						

							
							

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Kültür A.Ş. ve Cervantes Enstitüsü işbirliği ile 22-23 Şubat 2019 tarihlerinde Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda, Modern Avrupa'nın ilk romanı olarak kabul edilen Don Kişot’un yazarı Cervantes ile ilgili bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek. Bu etkinlikle İstanbul “Don Kişot Rotası”nda yer alan şehirler arasına resmen girmiş olacak. “Cervantes Türkiye’de” ile dünya edebiyatının önemli yazarlarından olan Miguel de Cervantes’in hayatında ve eserlerinde İstanbul’un ve Türklerin izleri sürülecek. Böylece İstanbul’un kültürel tarihi yazılırken yerli kaynaklarla yetinmeyip yabancı kaynaklardan da en iyi şekilde faydalanabilmek amaçlanıyor.
 
“Don Kişot Rotası”na Eklenen rotalar
 
Miguel de Cervantes 17. yüzyılın başlarında Oviedolu Katalina Sultan (La gran sultana doña Catalina de Oviedo) isimli yarı gerçek yarı efsane bir manzum eser kaleme aldı. Eser III. Murad devri İstanbul’u ve Topkapı Sarayı’nda geçiyordu. Cervantes etkinliği, 22 Şubat Cuma günü Cervantes’in bahsi geçen eserinde yer verdiği mekânlardan oluşturulan rotada bir İstanbul gezisi ile başlayacak. Bu geziyle, Cervantes’in eserinde geçen semtlerde “Don Kişot Rotası”na dâhil edilecek noktalar belirlenecek.
 
Don Kişot’un izini süren orkestra
 
Cervantes Filarmoni Orkestrası, dünya edebiyatının en önemli isimlerinden Cervantes’in doğduğu Madrid’in Alcalá de Henares bölgesinde kurulan, bünyesinde çocuk ve genç orkestralarının yer aldığı Madrid’in en büyük orkestralarından biri. Orkestra, Don Kişot Rotası (La Ruta de Don Quijote) ile ortak çalışarak bu rotada bulunan şehirlerde konserler veriyor. Don Kişot rotasında şu şehirler yer alıyor: Cezayir, Barselona, Lizbon, Alcalá de Henares, Argamasilla de Alba, Azul, Ciudad Real, Córdoba, El Toboso, Esquivias, Madrid, Montevideo, Sevilla, Toledo ve Valladolid. Cervantes Filarmoni Orkestrası da bu etkinlik kapsamında ilk kez İstanbul’a geliyor. Konser 23 Şubat akşamı saat 20.00’de.
 

						

						

						
						
												

							
							

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