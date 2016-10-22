Yönetmen Ferzan Özpetek‘in kendi yazdığı aynı adlı romandan uyarladığı İstanbul Kırmızısı filminden ilk fragman yayınlandı! Başrollerinde Tuba Büyüküstün, Halit Ergenç, Mehmet Günsür, Nejat İşler ve Zerrin Tekindor gibi son dönemin öne çıkan oyuncularının yer aldığı film, 2017 Mart'ında gösterime girecek.
İstanbul Kırmızısı romanının ilk yayımlandığı günlerde, Asuman Kafoğlu-Büke SabitFikir için bir değerlendirme yazısı kaleme almıştı: "Anne babaların hatalarıyla barışma romanı"
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İstanbul Kırmızısı filminden ilk fragman!
Yönetmen Ferzan Özpetek‘in kendi yazdığı aynı adlı romandan uyarladığı İstanbul Kırmızısı filminden ilk fragman yayınlandı! Başrollerinde Tuba Büyüküstün, Halit Ergenç, Mehmet Günsür, Nejat İşler ve Zerrin Tekindor gibi son dönemin öne çıkan oyuncularının yer aldığı film, 2017 Mart'ında gösterime girecek.
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