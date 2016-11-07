İstanbul Kitap Fuarı'nın etkinlik takviminde neler var?

İstanbul Kitap Fuarı 12 Kasım günü gerçekleştirilecek olan törenle kapılarını okurlara açacak. Fakat İstanbul Kitap Fuarı bu yıl da, tıpkı önceki yıllarda olduğu gibi, sadece okurlarla yayıncıları buluşturmakla kalmıyor; birçok söyleşi, panel ve imza günü de düzenliyor. Teması "Felsefe ve İnsan" olan fuar kapsamında fuarın onur konuğu olan İoanna Kuçuradi'nin hayatını konu alan Başkaldırıdan Felsefeye: Ioanna Kuçuradi adlı belgesel de gösterilecek.
(Etkinlik takvimi için tıklayınız.)
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