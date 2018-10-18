"İstanbul'un gözü" Ara Güler'i kaybettik

Siyah-beyaz fotoğraflarıyla toplumsal hafızamızın oluşumunda önemli bir yeri olan, fotoğraf sanatı denince bu topraklarda akla gelen ilk isim Ara Güler 90 yaşında hayata veda etti.

1953'te Henri Cartier-Bresson ile tanışarak efsanevi Magnum Fotoğraf Ajansı'na dahil olan Ara Güler, Magnum fotoğrafçılarının üslubundan etkilendi. İstanbul'un semtlerini sokak sokak belgelerken, "an"ın özgünlüğünü yakalamaya çalışan yalın bir üslubun takipçisi oldu. Yıllarca Anadolu'yu bir uçtan diğerine gezerek el emeğiyle çalışan halkın portrelerini çıkardı.

20'li yaşlarında başlayan kariyerine sayısız ulusal ve uluslararası ödül sığdırdı. 1962'de Almanya'da çok az fotoğrafçıya verilen "Master of Leica" unvanını kazandı. Picasso'nun 90. yaş günü için yayımlanan "Picasso Metamorphose et unite" adlı kitap için Picasso'nun foto-röportajını yaptı. 1986'da Hürriyet Vakfı'nca basılan Prof. Abdullah Kuran'ın yazdığı "Mimar Sinan" kitabını fotoğrafladı. Pek çok tanınmış siyasetçi, sanatçı ve edebiyatçıyı portreledi.

Ara Güler ve Salvador Dalí







Alfred Hitchcock, Salvador Dalí, Pablo Picasso, John Berger, Bertrand Russell gibi pek çok önemli sanatçı ve düşünürün portresini çekti.

Ara Güler'in başlı başına bir tarihe karşılık gelen zenginlikteki yapıtları, ABD'deki Georg Eastman Müzesi ve Köln'de bulunan Mueseum Ludwing Das Imaginare Photo Museum gibi fotoğraf sanatına odaklanan önemli sanat mekanlarında sergileniyor.