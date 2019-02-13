İstasyon Programları’nda Erdem Yücel, Reşad Ekrem Koçu’yu anlatıyor

1965 ile 1975 yılları arasında İstanbul Ansiklopedisi’ne madde hazırlayan arkeolog, müzeci ve yazar Erdem Yücel, Koçu’nun çalışma yöntemleri ve yayının oluşumuna dair tanıklıklarını anlatacak: “Reşad Ekrem Koçu’yu 1952 yılında Vefa Lisesi’nde tanımıştım. Aradan uzun yıllar geçti; İstanbul Ansiklopedisi’nin eksik bir fasikülünü aramak için Cağaloğlu’ndaki idarehanesine gittiğimde hocamla karşılaştım. Ne iş yaptığımı sordu; İstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü’nde çalıştığımı, Arkitekt dergisinde yazdığımı söylediğim zaman beni kalın gözlüklerinin ardından süzdü ve ‘İstanbul Ansiklopedisi’nin sayfaları sana açık’ dedi. Reşad Ekrem Koçu ile beraberliğimiz hem ansiklopedide hem de gazetede ölümüne kadar sürdü.” Etkinlik 23 Şubat Cumartesi günü saat 15.00’te, Salt Beyoğlu Açık Sinema’Da.
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