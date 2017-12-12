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    12-12-2017

						
İsveç Çocuk Edebiyatı sergisi İzmir'de

						

							
							

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İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Kütüphanesi, İsveç çocuk edebiyatının seslerini İzmir'e taşıyor. Kent Kütüphanesi şimdilerde İsveç Çocuk Edebiyatı sergisine ev sahipliği yapıyor. Çocuk edebiyatında kültürlerarası buluşmayı sağlamak amacıyla düzenlenen sergide İsveç çocuk edebiyatı İzmirli çocuklarla buluşturulacak.
 
 
Sergide çocuk edebiyatı alanında kayda değer bir birikimi olan İsveç'in dünyaya kazandırdığı ünlü yazarların hayat hikayelerine ve yarattıkları karakterlere ilişkin bilgilerin yanı sıra karakterlerin çizimleri de yer alıyor. Sergi boyunca düzenlenen çocuklara yönelik okuma atölyeleri de cabası!
 
İsveç İstanbul Başkonsolosluğu, Türk Kütüphaneciler Derneği İzmir Şubesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilen sergi, 31 Aralık 2017'ye dek İzmir Kent Kütüphanesi'nde ziyaret edilebilir.
 
 
 
 
 
 
Kaynak: www.sondakika.com
 
 
						

						

						
						
												

							
							

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FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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