Türkiye’nin artık dünya festivalleri arasında yerini aldığını rahatlıkla söyleyebileceğimiz edebiyat festivali İTEF (İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali) 4-12 Mayıs tarihleri arasında “Edebiyatı Takip Ediyoruz” teması ile 10. yılını kutluyor!



Bu yıl İTEF’te, 22 ülkeden 74 yazar, 21 edebiyat profesyoneli, 9 performans sanatçısı –toplam 104 katılımcı– ile birlikte söyleşiler, etkinlikler, atölyeler, konserler ve edebiyat partileri düzenleniyor. Festival, İstanbul’un her iki yakasında birçok mekanda gerçekleşecek.

Festival programından öne çıkan etkinliklerden bir kısmı şöyle:





“Görsel-şiir” kavramını yeniden inşa eden Frank Schablewski ve lirik şair Max Czollek 5 Mayıs Cumartesi 15.00 ‘de “Kültürlerarası Şiir” etkinliğinde Nurduran Duman'ın moderatörlüğünde bir araya geliyorlar.

AB Edebiyat Ödüllü yazarlar Peder Frederik Jensen, Marente de Moor, Edina Szvoren ve Pierre J. Mejlak, edebiyatın özgürleştirici, yakınlaştırıcı ve birleştirici yönlerini tartışıyor ve dilin sınırlarını 5 Mayıs Cumartesi 16.30’da Yapı Kredi Kültür Sanat’ta inceliyorlar.

Marente de Moor







Utku Uluer ve FABİSAD üyeleri Zeynep Çolakoğlu, Murat Arda ve Burak Bayülgen fantazya, korku ve bilimkurgu türlerinin ilk örneklerinden itibaren edebi anlamda müziği nasıl etkilediğini 5 Mayıs Cumartesi 20.00’de masaya yatırıyor.



Yayınlandığı dönemde izleyicisini ekrana kilitleyen Leyla ile Mecnun, bu kez yeni bir hikaye ile sevenleriyle yeniden buluşuyor. Burak Aksak, Küsurat Yayınevi etiketiyle yayımlanan kitabıyla 6 Mayıs Pazar 18.00’de bomontiada’da olacak.



6 Mayıs Pazar 20.30’da “Editörü Yazara Soruyor” isimli etkinlikte Ayfer Tunç , son romanı Aşıklar Delidir ya da Yazı Tura’nın hazırlanış serüveni hakkında editörü Mustafa Çevikdoğan’ın sorularını cevaplıyor.



Noa Shabtai’nin sekiz aylıkken vefat eden babasının hayatı ve edebi kişiliğinin serüvenine dayalı My Father Ya’akov Shabtai belgeseli Türkiye’de ilk kez kargArt’ta 7 Mayıs Pazartesi 18.00’de izleyicilerle buluşuyor.

Noa Shabtai, My Father Ya’akov Shabtai belgeselinden bir kare

"Ursula K. Le Guin’in Ardından" başlıklı konuşmada Fatma Cihan Akkartal, Seran Demiral ve Özlem Ertan yakın zamanda kaybettiğimiz usta ismin edebi mirasını konuşacak. 8 Mayıs akşamı 19.00 KargArt'ta...

Tarabya Kültür Akademisi’nde konuk sanatçı olarak bulunan Katerina Poladjan ve İmre Török, Dilşad Budak ile hatırlama üzerine Goethe Enstitüsü’nde bir söyleşi gerçekleştiriyor. 10 Mayıs Perşembe 19.00’da düzenlenecek olan söyleşide "Edebiyat geçmişi günümüze nasıl ve hangi etkilerle taşıyor?" soruları yanıtlanıyor. Her iki yazar da kahramanlarının geriye yolculuk yaptıkları romanlarından bölümler okuyor.



Festival programının tamamı için: www.itef.com.tr