ITEF 2017'nin programı belli oldu

Bu yıl "Şehir ve Hayal" temasıyla düzenlenen İstanbul Tanpınar Edebiyat Festivali(ITEF)'in bu yılki programı belli oldu. 6-11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan etkinliklerde edebiyatımızın tanınmış isimlerinin yanı sıra birçok yabancı yazar da misafir edilecek.

Aralarında Anabel Abbs, Carsten Jensen, Jorge Zepeda Patterson ve Josefine Klougart gibi isimlerin bulunduğu birçok yazar ITEF kapsamında Türkiye'deki okurlarıyla bir araya gelecekler. Festival mekanları arasında ise Kidsnook, Nail Kitabevi, Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Müzesi Kütüphanesi ve KargaArt gibi mekanlar bulunuyor.

Etkinlikleri genel katılıma açık ve ücretsiz olan ITEF'in 2017 etkinlik programı için tıklayınız.