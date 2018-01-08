Çocuk ve gençlik kitapları dergisi İyi Kitap, Ocak 2018 itibariyle 100. sayısını kutluyor. Her ay ücretsiz bir biçimde okurla buluşan İyi Kitap yayın hayatına 2009 yılında başladı ve o günden bu yana çocuk ve gençlik kitapları üzerine inceleme yazılarına yer vermeyi sürdürüyor. İyi Kitap çocuk ve gençlik edebiyatı alanındaki tek aylık dergi olma özelliğini de taşıyor ve dokuz yıldır Türkiye'nin dört bir yanındaki okullara, kütüphanelere, eğitim kurumlarına ve kitabevlerine ulaşıyor.

100 sayısını dokuz yıllık yayın hayatına dair istatistiklere ve söyleşilere ayırıyor İyi Kitap: 100 sayı boyunca 1.164'ü çocuk, 377'si gençlik kitabı, 385'i başvuru kitabı ve 88'i çizgi roman olmak üzere toplam 2.014 kitap incelemesi yayımlayan İyi Kitap toplam 3 milyon 286 bin tiraja ulaştı ve zaman içinde 190 yazardan oluşan büyük bir aileye dönüştü.

İyi Kitap'ın 100. sayısını tebrik ediyor ve nice 100 sayılar diliyoruz!