İzmir Kitap Fuarı başlıyor

22. İzmir Kitap Fuarı 22 Nisan'da Kültürpark'ta kapılarını açacak ve 30 Nisan'a dek kitapseverleri ağırlamaya devam edecek. Bu yıl 400 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleşecek 22. İzmir Kitap Fuarı, yaklaşık 150 kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Aralarında Sina Akyol, Canan Tan, Murathan Mungan, Yılmaz Özdil, Türkan Şoray, İlber Ortaylı, Deniz Kavukçuoğlu, Ayşe Kulin, Can Yılmaz, Zafer Algöz, Ahmet Telli, Ercan Kesal, Tarık Tufan, Erdoğan Aydın, Orhan Alkaya, Feyza Hepçilingirler, İsmail Saymaz, Alper Canıgüz, Muazzez İlmiye Çığ, Elif Türkölmez, Selçuk Aydemir, küçük İskender, Akif Kurtuluş, Ataol Behramoğlu, Selçuk Erdem, Muzaffer İzgü, Azra Kohen, Canan Karatay, Loren Edizel, Nermin Yıldırım, Ayşe Hür, Aret Vartanyan, Gülten Dayıoğlu, İrfan Değirmenci, Erdil Yaşaroğlu, Canfeza, Öznur Yıldırım, Behiç Ak, Sedef Kabaş ve Nuray Sayarı’nın da bulunduğu pek çok yazar fuar kapsamında İzmirli okurlarıyla buluşacak.

Sina Akyol aynı zamanda 22. İzmir Kitap Fuarı'nın onur konuğu. Fuar süresince, Sina Akyol'un da katılımıyla gerçekleşecek pek çok etkinlik ve söyleşi mevcut: 23 Nisan Pazar günü Orhan Alkaya, Gökçenur Ç., Gültekin Emre, Haydar Ergülen ve Emel Kaya’nın konuşmacı olarak katılacakları “50. Edebiyat Yılında Sina Akyol Şiiri” paneli ve 29 Nisan Cumartesi günü ise Ahmet Bozkurt, Cenk Gündoğdu, Duygu Kankaytsın ve Gonca Özmen’in katılacakları “70'lerden Günümüze Sina Akyol Şiiri İçin Dipnotlar” söyleşisi gerçekleştirilecek.

Girişin ücretsiz olduğu 22. İzmir Kitap Fuarı, 22-29 Nisan 2017 tarihleri arasında 11.00-20.00, fuarın son günü olan 30 Nisan 2017 tarihinde ise 11.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.