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    07-03-2019

						
İzmir Kitap Fuarı’nın Onur Konuğu Hidayet Karakuş 

						

							
							

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Tüyap ve Türkiye Yayıncılar Birliği’nin birlikte hazırladığı 24. İzmir Kitap Fuarı, 6-14 Nisan 2019 tarihleri arasında her zamanki yerinde Uluslararası İzmir Fuar Alanı’nda (Kültürpark) düzenleniyor. Dokuz gün boyunca düzenlenecek yüzü aşkın kültür-sanat etkinliğinin gerçekleştirileceği fuarda 450 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu yer alacak. 
						

						

						
						
												

							
							

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Editörden

					

										
					
					
					



					
					

					

						
Masalların hayallerden beslenen, gerçeklerin dünyasından ayrılan garip bir zemini var. Gerçeklerin dünyasından ayrılsa da, her masal kendi gerçekliğini, daha önce duymayıp, görmediğimiz bir hakikati bize fısıldar. Hakikatin bambaşka yollardan geçebileceğine inandırır; zengin hayaller peşinde, sınırsız âlemlere yolculuk etmenin anahtarlarını sunar bize.
 

						
					

			

			
						
				
			
			
				
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