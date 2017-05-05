James Patterson'dan gerçek bir suç kitabı yolda

Amerikalı eski futbol yıldızı Aaron Hernandez'in hapishanede kendisini öldürmesinden günler sonra çoksatan polisiye romanlarıyla tanıdığımız James Patterson, Aaron Hernandez'in hapse girmesine sebep olan olaylar hakkında gerçek bir suç hikayesi kaleme alacağını açıkladı.

Hernandez, 2015 yılında Amerikan futbolu kariyerinin en iyi günlerini yaşarken evinin yakınlarında, başından vurulmuş bir halde bulunan yarı profesyonel futbolcu Odin Lloyd'u öldürmekle suçlanmış ve bu suçtan hüküm giymişti. Hernandez'in parmaklıklar ardındaki yaşamı 19 Nisan 2017'de hapishanede kendini öldürmesiyle sona erdi.

Hernandez'in intiharla sonuçlanan kısa hayatından çok etkilendiğini söyleyen Patterson "Gidişat içinde bir noktada hayatı kontrolden çıktı ve ben kendimi neyin yanlış gittiğini sormaya mecbur hissettim. Bu kitabın Hernandez'i kamuoyunun odağına getiren hadiseleri ve onun yürek burkan ölümünü aydınlatmasını umuyorum," dedi.

James Patterson'ın Amerikalı yayıncısı Little, Brown ise "Kurgudışı bu kitap, ardında bir cinayet, küçük bir kız çocuğu ve şok edici gerçekler bırakan yıldız futbolcunun dramatik yükselişini ve düşüşünü araştıracak." dedi.

Kaynak: The Guardian