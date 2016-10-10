James Patterson'dan kitabevi çalışanlarına destek

Çoksatanlar listesinde adını görmeye alışık olduğumuz James Patterson kitabevi çalışanlarına bir süpriz yapmaya hazırlanıyor. Patterson The Associated Press'e yaptığı açıklamada geçen yıl kitabevi çalışanlarına dağıttığı 250.000 dolarlık desteği bu yıl da tekrar edeceğini açıkladı. Kişi başı 1.000 ila 5.000 dolar arasında değişen bu destek kitabevi sahipleri, yöneticileri, müşterileri ve kitabevleriyle ilişki içindeki diğer kişilerin aday gösterdiği kişiler arasından Patterson tarafından seçilenlere veriliyor. Ödüller için başvurular 1 Kasım'a kadar sürüyor, kazananlar ise Aralık ayında açıklanacak. Başvurular American Booksellers Association'ın web sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor.
Kaynak: The Associated Press
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