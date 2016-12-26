Harry Potter serisiyle efsaneleşen yazar J.K. Rowling geçtiğimiz günlerde Twitter hesabı üzerinden hayranlarını sevindirecek bir açıklama yaptı ve iki yeni roman üzerinde çalıştığını duyurdu. Üzerinde çalıştığı kitaplar hakkında ayrıntı vermekten kaçınan yazar romanların ikisi üzerinde de eşzamanlı olarak çalıştığını, hangisinin önce biteceğine dair bir fikri olmadığını ve romanların birinin kendi adıyla, diğerinin de yazarın dedektif romanları yazarken kullandığı mahlas olan Robert Galbraith adıyla yayınlanacağını belirtti.
Kaynak: The Guardian
Yeni yorum gönder