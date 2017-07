John Green'in yeni romanı yolda

Kaleme aldığı romanlarla genç okurlar arasında geniş bir popülariteye sahip olan John Green yeni bir romanla dönüyor. Okurların Aynı Yıldızın Altında, İlk Aşk ve Kağıttan Kentler gibi romanlarıyla hatırlayacağı Green yeni romanının adının Turtles All the Way Down olduğunu ve romanın 10 Ekim tarihinde raflarda olacağını Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

Turtles All the Way Down ile yazar 16 yaşındaki Aza Holmes'ün hikayesini anlatıyor bizlere. Ruhsal bir rahatsızlıkla mücadele eden Aza bir yandan da bir milyarderin ortadan kayboluşunu araştırıyor. Kitabın yayıncılığını ise Penguin Young Readers'ın markalarından biri olan Dutton Books üstleniyor.

"Turtles All the Way Down üzerinde yıllardır çalışıyordum," diyor ve John Green yaptığı açıklamada ve ekliyor: "Onu kasım ayında okurlarla paylaşacağım için çok heyecanlıyım. Bu çocukluktan bu yana hayatımı etkileyen ruhsal rahatsızlıklar hakkında doğrudan yazmak konusundaki ilk denemem. Hikaye kurgusal olmakla beraber oldukça kişisel."

Kaynak: EW