John le Carré'den yeni bir roman

John le Carré ünlü kahramanı George Smiley'nin geri dönüşünü müjdeledi. John le Carré bu çok sevilen kahramana son bir kez, yeni romanı A Legacy of Spies'ta yer vereceğini ve Smiley hakkındaki soru işaretlerini de açıklığa kavuşturacağını açıkladı.

George Smiley karakterinin ilk meydana çıkışı John le Carré'nin ilk romanı Call for the Dead ile olmuştu. Smiley sonraları Le Carré'nin en meşhur romanlarından Köstebek ve Soğuktan Gelen Casus'ta da yerini almıştı. Köstebek romanının BBC tarafından televizyona adapte edilmesiyle George Smiley karakterini Gary Oldman canlandırmıştı.

(Gary Oldman, Köstebek'te George Smiley rolünde)

John le Carré, toplam 8 romanında yer alan ünlü karakteri George Smiley ile adeta beraber büyüdüklerini ifade ediyor ve "Bu yüzden A Legacy of Spies ile birlikte ona son sözünü söyletmeye karar verdim," diyor.

Kaynak: The Guardian