Fantastik edebiyatın en önemli isimlerinden J.R.R.Tolkien’in kendi adını taşıyacak biyografisinde yazarın hayatını Nicholas Hoult canlandıracak. En son 2019 Oscar ödüllerine En İyi Film, En İyi Yönetmen dahil 10 dalda aday gösterilen The Favourite filminde izlediğimiz Altın Küre ödüllü Hoult, kişisel Instagram hesabından filme dair ilk kareleri “Filmin vizyona girmesi için sabırsızım” notuyla paylaştı. Filmde Tolkien’in Hobbit ile Yüzüklerin Efendisi üçlemesini nasıl yazdığı, Orta Dünya’yı yaratma süreci, ilham kaynakları, eşi Edith Bratt’la olan romantik ilişkisi işleniyor.
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