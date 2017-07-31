Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
sabitfikir - dergi
Anasayfa
Ana Sayfa


Haber

			

			
			
			

				
Haber

				

					
										

					

						
    31-07-2017

						
Junot Díaz bu kez çocuklar için yazıyor

						

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								
								  
								  
								
							

														
Paylaş
							
							
						

						

							
﻿

Toplam oy: 1

						

						

					

					

					

					
					
					

												
						

																																	
Pulitzer Ödülü sahibi yazar Junot Díaz bu kez çocuklar için yazıyor! Yazarın Islandborn isimli resimli bir çocuk kitabı kaleme aldığı ve kitabın 13 Mart 2018'de yayımlanacağı kitabın yayıncısı Penguin Young Readers tarafından duyuruldu.
 
Türkçede Ve İşte Onu Böyle Kaybedersin adlı kitabıyla tanıdığımız yazar geçmişte vaftiz kızlarına verdiği sözü, her ne kadar vaftiz kızları şimdilerde 20'li yaşlarda olsa da, yerine getirmişe benziyor. "Vaftiz kızlarım henüz küçükken onlara benzeyen çocuklar hakkında bir çocuk kitabı yazmamı istemişlerdi. Benim bundan anladığım aileleri şimdilerde bulundukları yere gelmek için kıtalar aşmış; okumayı, resim çizmeyi ve sorular sormayı seven aşırı meraklı çocuklar hakkında yazmak," diyor Díaz yaptığı açıklamada.
 
 
 
Islandborn, Dominik Cumhuriyeti'nde doğan ve henüz bebekken oradan ayrılan Lola adlı bir kızı konu ediniyor. Ailesinin geldiği yeri çizmesi istenen bir okul ödevi karşısında Lola akrabalarının kimi eğlenceli, kimi ise trajik anıları ile ada hakkında yeni şeyler öğreniyor.
 
Dominik Cumhuriyet'inde doğup New Jersey'de büyüyen Junot Díaz'ın kişisel deneyimlerine de dayanan Islandborn'un çizimleri ise çizgilerine The New Yorker, Wired ve The New York Times gibi mecralarda da rastladığımız, Kolombiyalı çizer Leo Espinosa'ya emanet.
 
 
 
 
Kaynak: Huffington Post
 
 
 
 
						

						

						
						
												

							
							

								Paylaş!  
								|   
								  
								  
								  
								  
								
							

																					
Paylaş
							
							
						

						

							
						

						

											

				

			

			
						
Yorumlar

			

			

				
Yorum Gönder

				

					


  
Yeni yorum gönder


  



 
 




 
 




 
 



 












				
					
				

			

						
			
			
Diğer Haber Yazıları

			
okur eleştirilerini göster »

			

			

			

				

										

					

						
Arthur C. Clarke Ödülü Colson Whitehead'in oldu

						
Pulitzer Ödülü'nü kazanması ve Man Booker Ödülü uzun listesinde yer almasıyla son dönemde adından sıkça söz ettiren Colson Whitehead, Arthur C. Clarke Ödülü'nün de sahibi oldu.
 

						
					

					

					

										

					

						
Murat Beşer Güncel Edebiyat Buluşmaları'nda!

						
İstanbul Kuzguncuk'ta bulunan Nail Kitabevi, "Güncel Edebiyat Buluşmaları"na da ev sahipliği yapıyor.

Güncel Edebiyat Buluşmaları'nın temmuz ayı konuğu ise Murat Beşer. Beşer yarın saat 14:30'da Nail Kitabevi'nde okurlarıyla buluşacak ve rock, plaklar ve çizgiler üzerine bir sohbet gerçekleştirecek.  Etkinlik herkese açık ve ücretsiz.
 
 

						
					

					

					

										

					

						
Man Booker Ödülü uzun listesi açıklandı

						
2005 yılından bu yana düzenlenen ve uluslararası edebiyat ödülleri arasında oldukça prestijli bir yere sahip olan Man Booker Ödülü'nün bu yılki uzun listesi açıklandı.
 

						
					

					

					

										

					

						
Kırmızı Saçlı Kadın'a İtalya'dan ödül

						
Sicilyalı yazar Giuseppe Tomasi di Lampedusa adına verilen Lampedusa Edebiyat Ödülü’nün bu yılki sahibi Kırmızı Saçlı Kadın adlı romanıyla Orhan Pamuk oldu.
 
 
 

						
					

					

					

										
				

			

		

			
                                    
			

		

		

				
			
			
				
Haberler

				

					
Junot Díaz bu kez çocuklar için yazıyor

					

				

				
				

					
Arthur C. Clarke Ödülü Colson Whitehead'in oldu

					

				

				
				

					
Murat Beşer Güncel Edebiyat Buluşmaları'nda!

					

				

								
				

					
Man Booker Ödülü uzun listesi açıklandı

					

				

								
				

					
Kırmızı Saçlı Kadın'a İtalya'dan ödül

					

				

				

			

			
									

				
Söyleşi

					

					
Ahmet Faruk Kayral ile söyleşi:

"Her şeye rağmen, yine de bu konuyla ilgilenen binlerce kültürlü insan var."

Ece KARAAĞAÇ
 
 
 
 

			

						

								
ŞahaneBirKitap

				

									

					

						
Gerçek hayatlarımıza yetmeyen özgürlüğün peşinde

						
						


												
idefix'ten satın al

					

					

					

					
Hayal edin. Bir mutluluk ve özgürlük hayali olsun ama bu. Bireysel, hatta bencilce isteklerinizi de kapsasın, tüm dünyayı ve insanlığı da içine alsın. Geleceğe dikin gözünüzü, tüm tarihi, geçmişi, mitleri, efsaneleri, masalları da koyun çantanıza. Sıkıcı olmayı unutun ama, eğlenceli, alaycı, neşeli, uçucu bir hayal dünyası kurun...

					
				

			

			
			

				 
				
				
FikriSabit

					

										
					
					
					
						

						
Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

						

							
					

					

						
Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.

						
					

			

			
						
				
			
			
				
En Çok Okunanlar

																

						1 - Game of Thrones hakkında en çok sorulan sorular
						
					
					
				

																

						2 - Junot Díaz bu kez çocuklar için yazıyor
						
					
					
				

																

						3 - KuşBakışı // Sevim Ak'ın masasından
						
					
					
				

																

						4 - SAHİLDE AŞK BAŞKADIR
						
					
					
				

																

						5 - Man Booker Ödülü uzun listesi açıklandı
						
					
					
				

							




            
		

		

	
	                             

	                              



	

			 

	


		
	    
	
	      kitap | hesapkitap