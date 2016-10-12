Kadıköy Belediyesi'nden Yusuf Atılgan konferansı

İstanbul Kadıköy Belediyesi, Türkçe edebiyatın usta isimlerinden Yusuf Atılgan'ı bir konferansla anmaya hazırlanıyor.
22 Ekim'de gerçekleştirilecek olan etkinlik, "Türk Edebiyatında Yeni Bir Açılım: Yusuf Atılgan" başlığını taşıyor. Hilmi Tezgör ve Erkem Işın'ın da konuşmacı olarak katılacağı etkinlik Tarih, Edebiyat ve Sanat Kütüphanesi Konferans Salonu'nda saat 14:00'da başlayacak. Konferansa katılım ücretsiz.
Çağdaşlarının özellikle toplumsal eserler yazdığı bir dönemde, birey ve bireyin toplumla çatışması temasını eserlerinde incelikle işleyen usta yazar Yusuf Atılgan 9 Ekim 1989'da aramızdan ayrılmıştı.
Ayrıntılı bilgi için: "Türk Edebiyatında Yeni Bir Açılım: Yusuf Atılgan"
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